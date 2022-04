Pegasus: le groupe Citizen Lab révèle l'espionnage d'indépendantistes catalans

Des dizaines de politiques et activistes catalans ont été espionnés par le programme Pegasus ces dernières années, selon une investigation rendue publique ce lundi 18 avril par le groupe d'experts Citizen Lab, basé au Canada. Les services secrets espagnols sont mis en cause, et l'affaire indigne la Catalogne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

L'actuel président catalan, plusieurs anciens présidents, leurs avocats ou encore la présidente du parlement régional... Au total, une soixantaine d'indépendantistes ont été espionnés par le biais du programme israélien Pegasus ces cinq dernières années.

C'est ce que révèle une investigation de Citizen Lab, un groupe d'experts en cybersécurité de l'Université de Toronto, qui a été rendue publique ce lundi dans un reportage du New Yorker.

Le texte met en cause directement le CNI, le service d'intelligence espagnol, et rappelle que seuls des gouvernements d'État peuvent acquérir le programme informatique d'espionnage qui permet en outre la lecture des messages et la mise en marche de la caméra et du micro des téléphones portables infectés.

Pour l'instant, seul le ministère de l'Intérieur espagnol a démenti être à l'origine de cet espionnage. Mais les Catalans demandent des comptes et qualifient l'affaire d'espionnage d'État honteux.

Plusieurs ont annoncé des conférences de presse ce mardi pour dénoncer ce « Catalangate » et exiger des réponses du gouvernement espagnol. L'affaire ravive d'ores et déjà les tensions entre Madrid et Barcelone, après plusieurs mois d'accalmie.

Une investigation de @citizenlab reprise ds cet article révèle q + de 60 indépendantistes catalans ont été espionnés avec Pegasus pdt 5 ans. L'article met en cause le CNI, service d'intelligence ES et rappelle que seuls des gvts d'État peuvent acquérir ce malware. https://t.co/dCrLbFDPo0 — Elise Gazengel (@EliseGaz) April 18, 2022

►Lire aussi : En Espagne, la Cour constitutionnelle abroge la loi sur l'encadrement des loyers à Barcelone

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne