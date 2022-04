Royaume-Uni: une rentrée parlementaire tendue pour Boris Johnson

Au Royaume-Uni c’est la fin des vacances de Pâques. Alors que les plus petits retrouvent le chemin de l’école, les politiques retrouvent celui de Westminster, après deux semaines de vacances. Des vacances chargées pour le Premier ministre, Boris Johnson, qui a reçu une amende pour avoir participé à une fête à Downing Street.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

C’est donc une rentrée tendue pour Boris Johnson, qui s’est déjà excusé, mais devrait réitérer sa contrition devant la Chambre des communes, en début d’après-midi ce mardi 19 avril. Une intervention rajoutée au calendrier parlementaire, en semaine normale, alors que le Premier ministre ne vient à Westminster que le mercredi pour répondre aux questions de l’opposition.

Boris Johnson devrait donc ce mardi donner aux députés sa version de la « fête » de juin 2020, quand son épouse et plusieurs collaborateurs lui ont présenté un gâteau pour célébrer son anniversaire. L’événement pour lequel le Premier ministre a déjà reçu une amende.

Parmi les éléments de langage qui ont déjà filtré, et qui donnent le ton de l’intervention: c’était un contexte de travail, et on ne qualifie pas de « fête » une réunion, même joyeuse, à deux heures de l’après-midi.

L’opposition pourrait demander la tenue d’un vote de condamnation

Dans la soirée, le chef du parti conservateur doit aussi tenter de convaincre, en privé, les députés conservateurs. Quant à l’opposition, elle devrait attaquer férocement le Premier ministre sur son comportement pendant les confinements et sa non-prise de responsabilité. Dans la foulée de la déclaration, elle pourrait réclamer la tenue d’un vote de condamnation.

À plusieurs reprises, Boris Johnson a assuré aux Communes n’avoir jamais enfreint les règles, le code ministériel interdit tout mensonge au Parlement.

