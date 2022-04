[En direct] Guerre en Ukraine: l'appel désespéré des combattants de Marioupol

Au 56e jour de l'invasion russe, l'Ukraine a reçu des avions de chasse pour l'aider à contrer l'offensive russe dans l'est du pays, où les derniers combattants ukrainiens retranchés à Marioupol ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations en une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► « Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures », a affirmé mercredi sur Facebook un commandant de militaires ukrainiens assiégés à Marioupol. Le ministère russe de la Défense a appelé toute l'armée ukrainienne à « déposer les armes » et les derniers défenseurs de Marioupol à cesser leur « résistance insensée ».

► La Russie a annoncé mardi matin avoir mené une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l'est de l'Ukraine, entamant selon Kiev « la bataille pour le Donbass » envisagée depuis des semaines.

► Le Pentagone a déclaré mardi que l'armée ukrainienne avait reçu des avions de chasse supplémentaires et des pièces détachées pour l'entretien de ceux-ci.

► Aucun couloir d'évacuation des civils n'a pu être organisé mardi en Ukraine, faute d'accord avec la partie russe, et ce, pour le troisième jour consécutif, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Mardi soir, la Russie a cependant déploré que « personne » n'ait emprunté le couloir humanitaire qu'elle avait mis en place pour permettre aux ukrainiennes ayant décidé de se rendre de sortie de Marioupol. Ce dernier sera rouvert de nouveau mercredi à partir de 11h00 TU, selon la même source.

► Les États-Unis et l'Union européenne sont parvenus à « un large consensus sur la nécessité d'accentuer la pression sur le Kremlin, notamment à travers l'adoption de nouvelles sanctions », a déclaré mardi soir le gouvernement italien. Les alliés sont aussi tombés d'accord sur la nécessité « d'accroître l'isolement international de Moscou », a-t-il précisé dans un communiqué.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h50 : La Russie lance un nouvel ultimatum aux soldats ukrainiens de Marioupol

Un tank russe à Marioupol, le 19 avril 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Le ministère russe de la Défense a lancé un nouvel ultimatum aux combattants ukrainiens qui se trouvent dans le complexe industriel Azovstal de la ville portuaire assiégée de Marioupol, selon une dépêche de Reuters. « Les forces armées russes, sur la base de principes purement humanitaires, proposent à nouveau aux combattants des bataillons nationalistes et aux mercenaires étrangers de cesser leurs opérations militaires à partir de 14 heures (heure de Moscou) le 20 avril et de déposer les armes », déclare le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Pas un seul soldat ukrainien n'a accepté la même offre mardi, déplore le ministère.

Dans un message posté sur Telegram, le conseil municipal de Marioupol a déclaré que malgré l'avantage des nombreuses troupes russes présentes dans la ville, elles n'ont toujours pas réussi à prendre Marioupol, et qu'elles « veulent donc raser » l'aciérie. Il ajoute que la Russie ne semble pas dissuadée par le fait que des civils se soient également réfugiés dans le complexe.

04h30 : L'Ukraine a reçu des avions de chasse pour renforcer son armée de l'air

Le président Volodymyr Zelensky les réclame depuis le début de l’invasion russe. Jusqu'ici, il s'était vu opposé une fin de non-recevoir, le camp occidental craignant d’être considéré comme cobelligérant par la Russie. C’est apparemment en train de changer, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, a indiqué mardi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

04h16 : « Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures »

C'est l'appel désespéré lancé sur Facebook par Serguiy Volyna, un commandant ukrainien de la 36e brigade de la marine nationale, retranché dans le complexe sidérurgique d'Azovstal à Marioupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine.

« L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous », affirme-t-il. « Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers. » Selon le commandant Volyna, l'armée russe a « l'avantage dans les airs, en artillerie, en forces terrestres, en équipement et en chars ».

« Nous défendons seulement un point – l'usine Azovstal – où en plus des militaires se trouvent aussi des civils devenus victimes de cette guerre », a-t-il poursuivi.

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

RFI vous accompagne jusqu'à 2h00 TU. Vous pouvez retrouver le live d'hier ici.

