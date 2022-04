Guerre en Ukraine: dans le Donbass, à 750 mètres des forces russes

Reportage

La Russie a annoncé mardi 19 avril avoir mené une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l'est de l'Ukraine, entamant, selon Kiev « la bataille pour le Donbass » crainte depuis des semaines. Reportage auprès d'un bataillon sur une ligne de front dans le Donbass.

Avec nos envoyés spéciaux, Clea Broadhurst et Jad El Khoury

« Nous nous trouvons sur la ligne de front. Ici nous avons deux check-points. Nos ennemis se trouvent à 750 mètres de nous. » Aleksandr est le chef du bataillon sur une ligne de front dans le sud du Donbass. La deuxième phase de l’offensive a bel et bien commencé selon lui. « Les deux derniers jours, les bombardements sont devenus très forts, de plus en plus fréquents. Clairement, les Russes sortent l’artillerie lourde. »

Les bombardements se rapprochent, les soldats se préparent. Serguey, responsable médical du bataillon, martèle tous les jours comment procurer les soins de premiers secours. « Je leur apprends à faire des bandages, et toutes les bases médicales à connaître. Mais aussi, je leur montre les routes pour évacuer le front si besoin. Je contrôle tout. Si un soldat est blessé quelque part, je le prends en charge jusqu’à son évacuation. »

Ce soldat apparemment épuisé a beau être préparé pour faire la guerre, elle lui paraît toujours insensée. «J’ai perdu mon meilleur ami ici il y a quelques semaines. C’est très dur de réaliser que je ne le reverrai plus jamais. Les civils vivent tout ça. Regardez à Kramatorsk, à Marioupol… Qu’ont-ils fait ? Ce ne sont que des gens qui vivaient une vie tranquille. »

À présent qu’une nouvelle phase a débuté, les soldats sur cette ligne de front attendent les Russes, sous le retentissement des bombardements.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

