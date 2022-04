[En direct] Guerre en Ukraine: situation critique à Marioupol, Kiev propose des négociations

Au 57e jour de l'invasion russe, l'Ukraine a appelé mercredi à la tenue de négociations avec la Russie sur le sort de la ville assiégée de Marioupol, au moment où Moscou faisait une démonstration de force en testant un nouveau missile intercontinental pouvant emporter des charges nucléaires.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé, mercredi, un essai réussi d’un nouveau missile balistique « qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays ». Ce tir était un essai de « routine » et ne constituait « pas une menace » pour les États-Unis ni leurs alliés, a relativisé le Pentagone.

► Alors que la chute de Marioupol semble imminente et que la situation est critique pour ses derniers habitants et défenseurs, Mykhaïlo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne et un des négociateurs avec la Russie, a proposé à Moscou une « session spéciale de négociations » dans la ville portuaire sur la mer d'Azov assiégée.

► Le président du Conseil européen Charles Michel, en visite à Kiev, a assuré mercredi que l'Union européenne ferait « tout son possible » pour que l'Ukraine « gagne la guerre » contre la Russie.

► Le couloir pour évacuer mercredi des civils depuis le port assiégé de Marioupol dans le sud-est de l'Ukraine « n'a pas fonctionné », selon Kiev. Un accord avait été trouvé avec la Russie dans la journée alors qu'aucun couloir d'évacuation n'avait été mis en place en Ukraine depuis samedi, faute d'accord avec les Russes qui ont intensifié ces derniers jours leurs frappes dans l'est de l'Ukraine.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h22 : L'Ukraine appelle à des négociations sur le sort de Marioupol

L'Ukraine a appelé mercredi à la tenue de négociations avec la Russie sur le sort de la ville assiégée de Marioupol. Mykhaïlo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne et un des négociateurs avec la Russie, a proposé à la Russie une « session spéciale de négociations » à Marioupol, ville portuaire sur la mer d'Azov assiégée.

« Nous sommes prêts à tenir une "session spéciale de négociations" à Marioupol. Pour sauver nos gars, (le bataillon) Azov, les soldats, les civils, les enfants, les vivants et les blessés. Tout le monde », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

La situation à Marioupol, dont la chute semble imminente, est terrible pour ses défenseurs et civils. Le ministère ukrainien de la Défense a souligné que l'armée russe « concentrait l'essentiel de ses efforts sur la prise de Marioupol et poursuivait ses tentatives d'assaut près de l'aciérie Azovstal », dernier îlot de résistance de ce port situé sur la mer d'Azov, à l'extrémité sud du Donbass.

Un immeuble littéralement coupé en deux, le 19 avril 2022. REUTERS - PAVEL KLIMOV

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

RFI vous accompagne jusqu'à 2h00 TU.

