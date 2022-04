Guerre en Ukraine: «Tout déplacement forcé est contraire au droit international»

Entretien

Alors que de nombreux témoignages font état de déplacements forcé de réfugiés ukrainiens vers la Russie, la chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien a soupçonné le CICR d'être « complice » de « déportations ». Des accusations vivement démenties par le chargé de relations publiques du CICR, Frédéric Joli.

Publicité Lire la suite

Depuis plusieurs semaines, une polémique enfle en Ukraine concernant le déplacement « forcé » de réfugiés ukrainiens en Russie. Ils seraient plus de 550 000 selon l’ONU, dont 121 000 enfants. Une situation encore une fois dénoncée mercredi 20 avril par Lioudmila Denissova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien, qui reproche au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de ne pas coopérer avec son pays sur le sort de ces réfugiés, soupçonnant même le CICR d'être « complice » de « déportations ». Des propos catégoriquement rejetés par le CICR, comme le confirme Frédéric Joli, chargé de relations publiques au Comité international de la Croix-Rouge.

RFI : Que répondez-vous à Lioudmila Denissova qui accuse le CICR de complicité de déportation de réfugiés ukrainiens en Russie ?

Frédéric Joli : Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge, dont le travail est d'être un intermédiaire neutre dans les conflits armés, est avant tout de s'assurer que toutes les personnes qui sont évacuées le sont conformément à ce que prévoit le droit international humanitaire, ce qui bien évidemment, contredit ou empêche tout déplacement forcé. Le CICR, c'est la Croix-Rouge du temps de guerre : on travaille dans toutes les situations de conflits armés de la planète et on veille à ce qui est l'application de ce droit-là.

Bien évidemment, tout déplacement de population qui ne serait pas volontaire de la part des personnes est contraire au droit international humanitaire. Donc le CICR, qui est à la fois le gardien de ce droit, mais aussi celui qui a écrit ce droit aujourd'hui signé par tous les États de la planète, vous imaginez bien qu'il veille évidemment à ce que ce droit soit respecté et que tout ce qu'il met en pratique soit conforme à ces dispositions. Les populations qui se déplacent, les populations qui quittent les zones de conflit, le font selon leur propre volonté et non pas de façon forcée.

Mais le CICR était au courant de ces déplacements forcés, de ces déplacements contraints ?

Le CICR n’a pas une vision totale de la situation. Le CICR travaille dans les zones les plus complexes aujourd'hui en termes de stabilité active, c'est-à-dire le Donbass, le sud du pays, avec des fortunes diverses parce que les hostilités font qu’en termes de sécurité ou d'acceptation de l'humanitaire sur place de la part des belligérants la situation demeure extrêmement difficile. Oui, des gens sont partis du côté de la Russie parce qu'ils avaient choisi de le faire. Je vous rappelle quand même que tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est lié initialement depuis 2014 au conflit dans le Donbass qui oppose deux parties et qu'une partie de la population a choisi de partir du côté de la Russie.

► À lire aussi : L'Ukraine s'inquiète de la déportation forcée de plusieurs milliers de personnes en Russie

Mais la majorité des évacuations de population, soit par leurs propres moyens, soit de par l'acceptation des parties à organiser des évacuations ou, parfois aussi, du travail du CICR qui est présent sur zone, se fait essentiellement en direction de l'Ukraine. Donc la situation est extrêmement compliquée. Ça fait maintenant six semaines qu’en termes d'hostilité, et bien il n'y a pas beaucoup de place pour l'accès humanitaire, peu de place pour les victimes de ce conflit qui sont essentiellement civils, et que le travail du CICR c'est de faire en sorte que notamment les parties au conflit respectent les conventions de Genève et le droit international humanitaire.

En parallèle, le CICR essaye d'apporter de l'assistance aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais on est dans un conflit armé, une situation malheureusement qu'on connaît bien, et entre la propagande de guerre, l'instrumentalisation qui peut être fait de l'humanitaire, mais aussi de l'enjeu que peuvent représenter les populations civiles alors qu'elles ne devraient pas l'être, on arrive à des situations qui sont extrêmement problématiques et qui non seulement peuvent mettre en péril les opérations humanitaires en cours, mais aussi la sécurité des personnels humanitaires sur le terrain.

Avez-vous des informations quant au sort réservé à ces réfugiés par les autorités russes et êtes-vous en relation avec ces autorités russes ?

Le CICR, donc intermédiaire neutre, est en relation constante avec toutes les parties au conflit. Nous avons un dialogue confidentiel parce qu'il est important aussi de maintenir une forme de confiance avec tous les belligérants, tant avec les autorités russes qu'avec les autorités ukrainiennes, et ce, depuis non seulement le début de l'extension du conflit il y a six semaines, mais aussi depuis 2014 puisque le CICR travaille en Ukraine depuis 2014 essentiellement sur le conflit du Donbass. Tous ces contacts-là, nous les avons déjà au plus haut niveau et depuis huit ans et bien évidemment nous continuons à maintenir ces contacts de telle sorte que l'on puisse apporter ce que l'on peut faire en termes d'assistance aux populations.

Une fois de plus, c'est vraiment le politique qui va apporter des solutions et en attendant, l'humanitaire fait ce qu'il peut. Vous avez en première ligne, si j'ose dire, le Comité international de la Croix-Rouge et ses 700 personnels qui, depuis six semaines et même depuis bien avant, essaient de protéger et d'assister la population civile. C'est son rôle, c'est son mandat et c'est notre unique agenda de protéger en toutes circonstances les populations qui ne devraient pas être prises dans les combats, ce qui se passe malheureusement depuis maintenant six semaines, que ce soit dans le Donbass ou dans le sud du pays et du côté de Marioupol ou encore au nord du côté de Boutcha ou de Irpin.

Concrètement, que peut faire le CICR dans ce dossier ?

Ce qu'il faut faire, je pense, c'est véritablement de la pédagogie. Le CICR est en contact permanent avec les autorités tant russes qu'ukrainiennes, c'est connu. Le CICR entretient des relations permanentes dans la confidentialité parce qu'il faut pouvoir avoir une relation de confiance de travail.

La meilleure façon de comprendre, c'est par exemple la détention. Le CICR visite à travers la planète un million de détenus. Pour entrer dans une prison, il faut avoir l'assentiment par exemple des autorités pénitentiaires et pour pouvoir y revenir, il faut pouvoir donner des garanties. Cette garantie s'appelle la confidentialité. Si nous dénonçons publiquement ce dont nous sommes témoins dans les prisons, nous ne pourrons plus y revenir et donc nous ne pourrons plus à la fois suivre les détenus et nous assurer par exemple de leur traitement.

C’est exactement la même chose en zone d’hostilité active. Lorsque l'on passe une ligne de front, il faut qu'on puisse avoir l'autorisation de toutes les parties au conflit et donc le dialogue que nous entretenons avec toutes les parties se fait sous le sceau de cette confidentialité qui est le sésame qui nous permet d'accéder aux victimes, de développer notre action et aussi accessoirement de garantir un minimum de sécurité de nos personnels directement sur le terrain.

Lioudmila Denissova parle ce jeudi matin de cas de déportation forcée vers la Russie de groupes d'enfants et d'adolescents dont les parents auraient été tués par les forces russes. Avez-vous des informations sur ces faits rapportés par la chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien ?

Ça fait plusieurs jours que l'on entend ce type d'information et le CICR dénonce catégoriquement ces informations-là. Cela signifie que soit nous ne sommes pas témoins, ou en tout cas nous ne participons bien évidemment pas à cela. À notre connaissance, alors qu'on entretient ce dialogue confidentiel tant avec les autorités russes qu’avec les autorités ukrainiennes, ceci ne semble pas fondé. Mais une fois de plus, nous n'avons pas la vision globale de toute la situation, mais nous sommes présents et avec le contact le plus renforcé possible avec les différentes parties.

Une chose est sûre, c'est que ce genre de situation, ce genre d'allégations, pose de véritables problèmes opérationnels pour pouvoir accéder avec un minimum de confiance des parties directement sur le terrain, pouvoir accomplir la mission humanitaire, pouvoir rappeler les obligations à l'égard des civils des différentes parties au conflit et également à garantir un minimum de sécurité pour tous nos personnels sur le terrain.

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne