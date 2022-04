Présidentielle française: Olaf Scholz, Pedro Sanchez et Antonio Costa derrière Emmanuel Macron

John Thys/Pool via Reuters

Les chefs de gouvernement allemand Olaf Scholz, espagnol Pedro Sanchez et portugais Antonio Costa appellent implicitement à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française, dans une tribune publiée jeudi 20 avril par le quotidien Le Monde.

« Nous avons besoin d’une France qui défende nos valeurs européennes communes, expliquent les trois dirigeants européens qui rompent la tradition en s’immisçant dans l’élection présidentielle française.

À moins de quatre jours d’un scrutin disputé entre Emmanuel Macron, fervent défenseur de l’UE, et Marine Le Pen, qui s’est toujours montrée sceptique sur cette Union européenne qu’elle souhaite profondément modifier, Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, Antonio Costa, Premier ministre portugais, et le chancelier allemand Olaf Scholz n’ont pas hésité à franchir le pas en apportant leur soutien à Emmanuel Macron.

Il en va de l’avenir de l’Union européenne et de ses valeurs, expliquent-ils, alors que le Vieux Continent fait face un changement d’époque. Pour ces dirigeants, Marine Le Pen est « une candidate qui se range ouvertement du côté de ceux qui attaquent notre liberté et notre démocratie ». Une candidate qui, à l’image d’autres formations d’extrême droite européenne, a fait de Vladimir Poutine un modèle idéologique et politique.

« La France est au cœur du projet européen, rappellent ces trois dirigeants, et nous avons besoin de ce pays à nos côtés pour maintenir notre prospérité et notre modèle social. C’est cette France-là qui est aussi sur le bulletin de vote du 24 avril », expliquent-ils, avant de conclure : « Nous espérons que les citoyens de la République française la choisiront. »

