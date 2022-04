Ukraine: Poutine salue la prise de Marioupol mais refuse de donner l'assaut final sur Azovstal

Lors d’une rencontre avec son ministre de la Défense Sergueï Choïgou, le président russe Vladimir Poutine a ordonné « d’annuler » l’assaut contre l’aciérie Azovstal, préférant assiéger les derniers soldats ukrainiens de Marioupol qui y sont retranchés.

Le président russe a jugé jeudi que ses forces avaient avec « succès » pris le contrôle de la ville de Marioupol et a ordonné d'assiéger les derniers combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal plutôt que de donner l'assaut.

« Il faut penser (...) à la vie et à la santé de nos soldats et de nos officiers », a dit Vladimir Poutine lors d’une rencontre avec M. Choïgou retransmise à la télévision russe. Dans ce contexte, « je considère que l'assaut proposé de la zone industrielle n'est pas approprié. J'ordonne de l'annuler », a-t-il dit.

Les soldats présents dans l’usine refusent de se rendre et le commandant adjoint du bataillon Azov, Sviatoslav Palamar demande, via la messagerie Telegram, des « garanties » de sécurité au « monde civilisé » pour sortir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu’environ 1 000 civils, « femmes et enfants » et des « centaines de blessés » sont avec les combattants dans le bâtiment. Selon M. Choïgou, il resterait 2 000 combattants dans l'aciérie. Il n'a pas évoqué de civils.

Depuis plus d’un mois et demi, la ville portuaire de Marioupol est au cœur de violents affrontements. Une grande partie de la ville est complètement détruite et à quelques centaines de mètres de l'usine Azovstal, un soldat séparatiste pro-russe témoigne de ce siège au micro de notre envoyée spéciale, Anissa El Jabri.

J'aimerais que tous les gars puissent rentrer chez eux. Tout le monde est fatigué, tout le monde a des problèmes psychologiques, à force de voir des choses horribles tous les jours. Demain c'est mon anniversaire, mais ça ne sera pas possible de le fêter avec ma famille à la maison. Témoignage d'un séparatiste pro-russe de Donetsk

