[En direct] Guerre en Ukraine: Joe Biden annonce 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire

Au 58e jour de l'invasion russe en Ukraine, le port stratégique de Marioupol, que Moscou assure avoir « libéré », résiste encore aux forces russes, affirme Kiev selon qui des milliers de combattants ukrainiens continuent à se battre avec acharnement pour défendre l'immense complexe métallurgique Azovstal.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi que l'Ukraine a besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser les pertes économiques causées par la guerre menée par la Russie.

► Le président russe Vladimir Poutine revendiqué jeudi la libération de Marioupol, indiquant avoir annulé son projet de prendre d'assaut l'aciérie Azovstal, où les dernières troupes ukrainiennes de la ville résistaient toujours à l'assaut russe. Mercredi, Mykhaïlo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne et un des négociateurs avec la Russie, avait proposé à Moscou une « session spéciale de négociations » dans la ville portuaire sur la mer d'Azov.

► Kiev a appelé ce jeudi à l'instauration d'un couloir humanitaire d'urgence pour évacuer les civils terrés dans la gigantesque usine d'Azovstal de Marioupol. Après quatre jours sans évacuations humanitaires, trois bus de civils sont arrivés à Zaporijié après avoir quitter le port ukrainien de Marioupol.

► Plus de 1 000 corps de civils se trouvent actuellement dans les morgues de la région de Kiev, selon une responsable ukrainienne, alors que Kiev accuse les Russes d'avoir « massacré » des centaines de civils pendant leur occupation de la région en mars, ce que Moscou dément.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)`

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

RFI vous accompagne jusqu'à 2h00 TU. Vous pouvez retrouver le live d'hier ici.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne