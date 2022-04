L'Ukraine a besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser la guerre, estime Zelensky

« Et nous aurons besoin de centaines de milliards de dollars pour la reconstruction », a ajouté le président ukrainien lors d'une intervention à une table ronde consacrée à l'aide à l'Ukraine dans le cadre des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Sept milliards de dollars par mois. C'est le montant évoqué par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, nécessaire à l'Ukraine pour compenser les pertes économiques dues à la guerre lancée par la Russie sur son territoire.

« Malgré toutes les difficultés, notre pays continue à remplir toutes ses obligations en matière d'aides sociales, de paiements des retraites, des salaires (des fonctionnaires) (...) et tout cela coûte environ 7 milliards de dollars américains par mois pour notre budget », a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal, qui assiste en personne à la table ronde du FMI et la Banque mondiale.

Le FMI recommande des dons

Quelques jours plus tôt, les responsables ukrainiens avaient fait part au Fonds monétaire international d'un besoin de 5 milliards de dollars par mois pour continuer à faire fonctionner l'économie du pays au moins pour les prochains mois, avait indiqué mercredi la directrice générale du FMI.

Des responsables ukrainiens avaient, un peu plus tôt, fait part au Fonds monétaire international d'un besoin de 5 milliards de dollars par mois pour soutenir l'économie. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva a réitéré son engagement au côté de l'Ukraine, et recommande d'aider le gouvernement via des dons plutôt que des prêts pour éviter de creuser la dette du pays.

Outre un appel à une aide financière, le chef de l'État ukrainien a aussi exhorté à « exclure immédiatement la Russie de toutes les institutions financières internationales ».

