Belgique: un rassemblement à Bruxelles contre l'extradition de Julian Assange

Les organisateurs de la campagne de soutien à Julian Assange ne se laissent pas démonter par la décision de la justice britannique autorisant son extradition vers les États-Unis. Ils veulent augmenter la mobilisation et ont choisi ce samedi le centre de Bruxelles où quelques centaines de manifestants venus des pays voisins sont venus écouter concerts et témoignages de défenseurs des droits de l’Homme.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

« Sa liberté, c'est notre liberté », « La guerre commence par les mensonges », les slogans sont nombreux, devant le théâtre de la monnaie à Bruxelles, pour les manifestants rassemblés autour de photos de Julian Assange, bâillonné d’un drapeau américain. Birgit est venue d’Aix-la-Chapelle dans un autocar affrété pour l’occasion. « Si quelqu’un comme Julian Assange peut être persécuté pour avoir publié des infos sur des crimes de guerre, c’est un signal pour tous les États qui ne veulent pas qu’on voie leurs crimes », estime la manifestante.

« Il restera un symbole »

Mathias, lui, est venu de Paris avec un panneau qui réclame l’asile politique en France pour Julian Assange. « La mobilisation est en train de grossir. De plus en plus de gens vont être informés et, par le bon sens moral, vont réagir et peut-être que Julian Assange sera libéré un jour. Autrement, il restera un symbole et ça, ce n’est déjà pas mal. »

Pour certains, l’optimisme est encore possible, c’est le cas d’Annie, venue de Beauvais pour soutenir le fondateur de WikiLeaks. « Si Julian est extradé, si vraiment ils vont jusqu’au bout de leur cochonnerie, cela veut dire qu’on aura plus droit à l’information. Julian doit sortir, c’est un héros. »

A Bruxelles en soutien à Julian Assange pic.twitter.com/ANYRx2ziDc — daniel motombo (@Danielkalombo) April 23, 2022

