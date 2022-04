[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: pas de trêve en vue, deux mois après le début de l'offensive russe

GUERRE EN UKRAINE - JOUR 59

Au 59e jour de l'invasion russe, les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'aucun couloir ne serait mis en place à Marioupol, la situation étant trop dangereuse. Malgré les célébrations pascales chez les orthodoxes, les combats continuent dans l'est et le sud du pays.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le président du Conseil européen Charles Michel a demandé vendredi au président russe Vladimir Poutine de garantir des corridors humanitaires à Marioupol à l'occasion de la Pâque orthodoxe. La vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk avait annoncé qu'aucun couloir ne serait mis en place ce vendredi, la situation étant trop « dangereuse » sur les routes.

► « L'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine », a déclaré vendredi un haut responsable militaire russe, parlant d'une « deuxième phase de l'opération spéciale » visant entre autres à « assurer un couloir terrestre vers la Crimée ». Un des objectifs russes vise aussi à « un couloir vers la Transnistrie [région séparatiste de Moldavie] », ce qui inquiète les autorités moldaves qui ont convoqué l'ambassadeur de Russie.

► Le port stratégique de Marioupol, que Moscou assure avoir « libéré », résiste encore aux forces russes, affirme Kiev, selon qui des combattants ukrainiens continuent de défendre avec acharnement l’immense complexe métallurgique Azovstal, où sont également retranchés des civils. Vladimir Poutine déclare que l'Ukraine empêche les derniers soldats retranchés de se rendre.

► Le Haut-Commissariat des droits de l’homme de l’ONU a accusé vendredi l'armée russe d'actions « pouvant relever des crimes de guerre » en Ukraine. Les inspecteurs de l'ONU ont documenté le « meurtre, y compris certains par exécution sommaire » de 50 civils dans la ville de Boutcha, où les forces russes sont accusées d'avoir commis des exactions ayant fait des dizaines de morts, ce que Moscou récuse.

► Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rendra mardi en Russie où il sera reçu par Vladimir Poutine.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

05h09 : À Odessa, des volontaires pour contribuer à l'effort de guerre

Un volontaire local trie l'aide dans une base de collecte de nourriture, de médicaments et de vêtements dans le village de Solomonovo, en Ukraine, à l'ouest de Chop, près de la frontière entre l'Ukraine et la Hongrie, le 2 mars 2022. AFP - ATTILA KISBENEDEK

Alors que la guerre entre dans son troisième mois, la société civile ukrainienne poursuit ses actions pour soutenir les combattants. Depuis le début du conflit, à Odessa, sur la Mer noire, un groupe de plusieurs centaines de volontaires travaille ensemble dans un ancien bar à plusieurs projets en faveur des forces armées et des civils. Ancien ingénieur ou électricien, ils ont répondu à l’appel.

►Écoutez le reportage de nos envoyées spéciales à Odessa, Aabla Jounaïdi et Oriane Verdier.

À Odessa, ces volontaires qui contribuent à l'effort de guerre Aabla JounaïdiOriane Verdier

04h42 : USAID débloque 131 millions de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine

L'agence de développement américaine déclare avoir alloué 131 millions de dollars visant à renforcer « la résilience, la démocratie, la croissance économique et la Santé ». Cette promesse, réalisée à l'occasion d'une visite du Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à Washington, fait suite à une autre déclaration.

Vendredi, le président américain Joe Biden a officialisé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars, portant à plus de 4 milliards de dollars l'aide à l'Ukraine sous l'administration Biden.

04h20 : Aucune trêve en vue à l'orée de la Pâque orthodoxe

Des membres de la Croix-Rouge évacuent une personne âgée à Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, le 22 avril 2022. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Les appels à la trêve en Ukraine à l'occasion du week-end pascal en terre orthodoxe semblent rester lettre morte, notamment à Marioupol, en raison d'un persistant dialogue de sourds entre Kiev et Moscou.

La guerre dure, ce samedi, depuis deux mois, mais la « deuxième phase de l'opération spéciale » lancée par Moscou vient de commencer, cette semaine. « L'un des objectifs de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine », a asséné vendredi un haut responsable militaire russe.

Les autorités ukrainiennes expliquent de leur côté avoir réclamé une trêve pascale. Mais celle-ci a été « rejetée » par Moscou, assurait jeudi Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a ensuite accusé, vendredi soir, la Russie d'avoir « apporté la mort en Ukraine », tout en ajoutant : « La mort n'a aucune chance de gagner sur la vie, tout chrétien le sait ».

Le Kremlin a de son côté affirme que Kiev refusait la reddition des derniers soldats ukrainiens présents dans la zone industrielle d'Azovstal, alors que l'armée russe se disait prête à observer « à tout moment » une trêve « sur tout ou partie » de ce site pour permettre l'évacuation de civils et la reddition de combattants.

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

RFI vous accompagne jusqu'à 2h00 TU. Vous pouvez retrouver le live d'hier ici.

