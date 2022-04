Guerre en Ukraine: à Dnipro, pas de trêve pour la Pâques orthodoxe

Audio 01:20

Une femme seule dans une église orthodoxe à Slovyansk dans l'est de l'Ukraine. Le 23 avril 20.22. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une semaine après les catholiques, les orthodoxes fêtent Pâques ce dimanche 24 avril. En Ukraine, aucune trêve n’a été décrétée pour l’occasion, faute de dialogue entre Moscou et Kiev. C’est donc aux bruits des sirènes et sous couvre-feu que les Ukrainiens orthodoxes célèbreront la plus importante de leurs fêtes religieuses.