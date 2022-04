[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: le chef de la diplomatie américaine attendu à Kiev

Une femme soldat ukrainienne porte un accessoire en forme de cœur et de couleur du drapeau ukrainien donné par un enfant à un poste de contrôle à Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, le 23 avril 2022.

Au 60e jour de l'invasion russe en Ukraine ce 24 avril, suivez en direct les dernières informations sur le conflit qui dure depuis deux mois ce dimanche.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est attendu à Kiev ce dimanche, deux mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, où les espoirs d'une trêve pour la Pâque orthodoxe se sont envolés avec des frappes meurtrières à Odessa et l'échec d'une évacuation de civils à Marioupol.

► Le nombre de réfugiés fuyant l'invasion russe approche des 5,2 millions, selon l'ONU. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine.

► Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rendra mardi 26 avril en Russie où il sera reçu par Vladimir Poutine. C'est la première fois que le responsable onusien est reçu par les autorités russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

04h20 : Antony Blinken et Loyd Austin à Kiev, une information pas encore confirmée côté américain

Si la visite du secrétaire d’État et du secrétaire à la Défense a bien lieu, il s’agirait de la toute première visite officielle de membres de l’administration Biden depuis le début de la guerre, explique notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Et cela ne va probablement pas plaire à la Russie.

Il faut savoir que depuis deux mois, les États-Unis ont envoyé près de trois milliards et demi de dollars d’aide à l’Ukraine. Et il y a quelques jours seulement, la Maison Blanche a approuvé l’envoi d’aide militaire comprenant des équipements plus lourds que ceux livrés jusqu’ici des obusiers, des drones, des systèmes de défense radar.

Une aide qui a récemment valu aux Américains un avertissement des Russes. Moscou avait mis en garde contre « des conséquences imprévisibles si Washington maintenait ses livraisons d’armes ». Si Antony Blinken et Loyd Austin se rendent sur place à Kiev, ce serait un message clair adressé à Moscou : les Américains vont continuer de soutenir les Ukrainiens.

En annonçant cette visite, Volodymyr Zelensky a également dit espérer la venue de Joe Biden dès que la situation sécuritaire le permettra. Le président ukrainien a par ailleurs critiqué le secrétaire général des Nations unies qui lui aussi est attendu en Ukraine et en Russie. Il a dit regretter qu’Antonio Guterres se rende d’abord à Moscou.

04h00 : Volodymyr Zelensky au bord des larmes samedi soir

Ce dimanche, cela fait deux mois que la guerre en Ukraine a commencé, deux mois durant lesquels un homme s’est affichés sur tous les écrans, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui prend la parole quotidiennement dans des adresses vidéo nocturnes à son peuple, rapporte notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan. Ce samedi soir, il s’est exprimé devant la presse ukrainienne et internationale de façon originale puisqu’il a tenu cette conférence de presse tout au fond de la station de métro de Maïdan, dans le centre de la capitale ukrainienne.

Le chef de l’État ukrainien est revenu sur les dossiers chauds du moment, Marioupol, l’aide militaire internationale, mais il a également laissé parler son cœur et ses tripes comme rarement jusque-là.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse aux médias internationaux lors d'une conférence de presse dans une station de métro à Kiev, le 23 avril 2022. AFP - GENYA SAVILOV

En ce week-end de Pâques orthodoxe, pas de trêve en Ukraine, où les bombardements se sont poursuivis samedi, notamment à Kharkiv et Odessa. Un contexte qui a fortement pesé sur la tonalité de la conférence de presse de Volodymyr Zelensky, qui s’est montré non seulement combattif mais a laissé poindre de la colère et une forte émotion.

D’abord, le président ukrainien a indiqué que ce dimanche, à Kiev, il discuterait avec les secrétaires d’État et à la Défense américains, Antony Blinken, et Lloyd Austin. Au programme, de nouvelles livraisons de pièces d’artillerie de gros calibre, la seule façon selon Zelensky pour reprendre à l’armée russe les territoires envahis depuis deux mois. Volodymyr Zelensky a également admis qu’un déblocage du siège de Marioupol par des moyens militaires était impossible à ce stade, et il a condamné les initiatives de la Russie alors que le Kremlin souhaite mettre en place dans la région de Kherson un référendum pour établir une république populaire similaire à celle de Donetsk et de Louhansk.

Enfin, le chef d’État ukrainien, au bord des larmes, a évoqué le bombardement d’Odessa ce samedi, qui a fait huit morts, dont une jeune maman de 28 ans et sa fille de trois mois. Il a traité les Russes de « salauds », condamnant des actions similaires à celle d’il y a quatre-vingts ans en Europe.

© RFI

