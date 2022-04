Guerre en Ukraine: le secrétaire général de l'ONU se rend à Ankara avant Moscou et Kiev

Le président Recep Tayyip Erdogan (à droite) et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres (à gauche) le 1er novembre 2019.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est attendu ce lundi 25 avril en Turquie, où il sera reçu par le président Recep Tayyip Erdogan. L’entretien sera consacré à la guerre en Ukraine et précèdera une visite d’Antonio Guterres à Moscou, puis à Kiev. Cette étape turque du secrétaire général de l’ONU confirme la position d’Ankara comme intermédiaire privilégié entre les deux belligérants.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Membre de l’Otan et alliée de l’Ukraine tout en restant proche de la Russie, la Turquie a accueilli à deux reprises des négociations russo-ukrainiennes, dont la dernière rencontre à Istanbul le 29 mars. Le président Recep Tayyip Erdogan ne cache pas ses efforts pour poursuivre ce qu’il a appelé le « processus d’Istanbul », et pour atteindre son objectif : réunir en Turquie un sommet des présidents russe et ukrainien.

Même si les responsables turcs admettent qu’une telle rencontre est peu probable à ce stade, Ankara estime avoir d’ores et déjà faire la preuve de l’efficacité de sa diplomatie et de l’intérêt de son jeu d’équilibre entre l’Ukraine et la Russie, qui consiste à soutenir la première – y compris par l’envoi de drones armés – tout en refusant de sanctionner la seconde. La visite du secrétaire général de l’ONU à Ankara confirme, aux yeux des dirigeants turcs, leur position privilégiée.

Ce week-end, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a expliqué que Kiev et Moscou continuaient de négocier un « texte global ». Il a évoqué une « ébauche de déclaration commune », des discussions qui « se concentrent sur la neutralité, la sécurité et les garanties », et assuré que la diplomatie continuait « en coulisses ».

L'ONU appelle à une trêve « immédiate » à Marioupol pour évacuer les civils

L'ONU a appelé dimanche à une trêve « immédiate » à Marioupol, pour permettre l'évacuation de quelque 100 000 civils encore coincés dans ce port ukrainien presque entièrement contrôlé par l'armée russe.

« Il faut une pause dans les combats tout de suite pour sauver des vies. Plus nous attendons, plus les vies seront menacées. Ils doivent être autorisés à évacuer maintenant, aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard », a affirmé le coordinateur de l'ONU en Ukraine Amin Awad dans un communiqué. Kiev avait indiqué plus tôt dimanche que les forces russes continuaient à bombarder l'immense complexe métallurgique Azovstal, ultime poche de résistance des combattants ukrainiens où se sont réfugiés des civils. Ce nouvel appel de l'ONU intervient après qu'une tentative d'évacuation a échoué samedi, les Ukrainiens tenant les Russes pour responsables de l'échec.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne