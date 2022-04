Le second tour de l'élection présidentielle reportée en Ossétie du Sud

Le président de l'Ossétie du Sud, république sécessionniste de Géorgie, Anatoly Bibilov, assiste à une conférence de presse après une réunion avec le président russe Vladimir Poutine à la résidence d'État de Novo-Ogaryovo à l'extérieur de Moscou, en Russie, le 14 novembre 2017. REUTERS/Ivan Sekretarev

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le second tour de l’élection a été annulé et reporté en Ossétie du Sud, minuscule république sécessionniste de Géorgie. Il devrait finalement se tenir le 28 avril. Mais samedi 23 avril, ce second tour a été curieusement annulé, vraisemblablement pour des raisons liées aux résultats du 1er tour, qui n’ont pas plu à Moscou. Cette petite république du Caucase, de moins de 50 000 habitants, a fait sécession de la Géorgie au lendemain de la chute de l’URSS et a été reconnue par la Russie au terme de la guerre russo-géorgienne de 2008.