Guerre en Ukraine: Washington et ses alliés à Ramstein pour renforcer les capacités militaires de Kiev

Les États-Unis ont organisé mardi 26 avril sur la base américaine de Ramstein en Allemagne une rencontre avec 40 alliés pour coordonner leurs efforts pour soutenir l’équipement militaire de l’Ukraine et permettre à Kiev de tenir face à l’agression russe. L'annonce la plus concrète a été la livraison de chars par l'Allemagne, un « progrès majeur » pour le secrétaire d'État à la Défense.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« L’issue de ce conflit dépend des personnes réunies aujourd’hui dans cette pièce ». Le chef d’état-major américain Mark Milley a résumé lors de la rencontre de Ramstein l’importance de la rencontre. Les États-Unis et leurs alliés -quarante pays étaient représentés aujourd’hui sur la base de Ramstein en Allemagne- veulent constituer un groupe de contact qui se réunira tous les mois. Objectif : renforcer les capacités militaires de l’Ukraine.

À côté de pays européens membres ou non de l’Otan, des nations comme l’Australie, Israël et le Qatar étaient présentes aujourd’hui. Les prochaines semaines seront critiques pour l’Ukraine et il y a donc urgence.

► A lire aussi : Berlin autorise la livraison de blindés à l'Ukraine, un tournant dans la politique allemande

Les États-Unis ont annoncé hier un soutien militaire supplémentaire de 700 millions de dollars au profit de Kiev. Berlin très critiqué jusqu’à présent pour sa retenue sur des livraisons d’armes lourdes, a annoncé qu’une cinquantaine de chars Guépard conçus pour la défense aérienne seraient confiés à Kiev. Des missions de formation pour les forces ukrainiennes seront organisées en Allemagne.

La société Rheinmetall a par ailleurs demandé au gouvernement l’autorisation d’exporter près de 200 chars et véhicules blindés. Berlin veut répondre rapidement à cette demande.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne