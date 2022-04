[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la Russie dénonce une nouvelle attaque sur son sol

Au 63e jour de l'invasion russe en Ukraine ce 27 avril, la Russie a relevé de nouvelles explosions dans l'oblast de Belgorod, à la frontière de l'Ukraine.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les autorités séparatistes moldaves de Transnistrie ont dénoncé une « attaque terroriste » contre une unité militaire mardi matin, ainsi que des explosions sur deux antennes de radio et le ministère de la Sécurité publique lundi soir. Les incidents attisent les craintes d'un débordement du conflit en Moldavie, qui a décidé de réunir en urgence son conseil de sécurité nationale. L'Ukraine accuse la Russie de vouloir « déstabiliser » la Moldavie. Les autorités moldaves appellent au calme.

► Les États-Unis ont organisé sur la base américaine de Ramstein en Allemagne une rencontre avec 40 alliés pour coordonner leurs efforts pour soutenir l’Ukraine. L'annonce la plus concrète a été la livraison de chars par l'Allemagne.

► Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a rencontré mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, puis le président Vladimir Poutine à Moscou. Il a assuré qu’il cherchait à trouver des moyens de trouver une « solution pacifique » le plus rapidement possible. Selon l'ONU, Vladimir Poutine accepte l'aide de l'organisation internationale pour évacuer les civils de l'usine Azovstal à Marioupol.

► Le ministère russe de la Défense a mis en garde le Royaume-Uni contre une « réponse proportionnelle » immédiate si le gouvernement britannique continue sa « provocation directe » à l'Ukraine pour frapper des cibles en Russie.

► Le groupe russe Gazprom suspend à partir de mercredi ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne.

04h06 : Des explosions entendues dans la ville russe de Belgorod

Une série d'explosions a été entendue aux premières heures de mercredi dans la ville russe de Belgorod, située à seulement 40 km de la frontière ukrainienne. Selon le gouverneur de la région Viatcheslav Gladkov, un incendie s'est déclaré dans un dépôt de munitions, sans faire de victimes civiles.

Lundi, la Russie avait accusé les forces ukrainiennes d'avoir bombardé un village de l'oblast de Belgorod, dans lequel deux civils aurait été blessés. Plus tôt ce mois-ci, les autorités russes avaient également dénoncé une attaque sur un dépôt de carburant par le biais d'hélicoptères venus d'Ukraine, selon le gouverneur de la région.

03h45 : Dans le Donbass entre séquelles du passé et peur du présent

Le Palais de la culture de Droujkivka, devenu centre de collecte de vêtements et de nourriture. © RFI / Oriane Verdier

Dans l'est de l'Ukraine, la menace de la troisième guerre mondiale agitée par le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov est très concrète dans les esprits des habitants du Donbass. À Droujkivka, ville de l'est ukrainien au cœur de l'étau russe, les plus âgés mélangent parfois les dates et les souvenirs de souffrance. Il suffit de marcher dans l'un des jardins où nous emmène Ihor, pour sentir le passé prendre vie.

Les anciens racontent que les occupants allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, arrêtaient des gens et les tuaient pour les jeter ensuite dans un charnier qui se trouverait sous nos pieds. Quand l'Ukraine est devenue indépendante, à la chute de l'Union soviétique, la communauté a décidé de construire ce mémorial. Aussi bien pour les victimes des nazis que pour celles de la répression de la période soviétique et de la famine organisée sous Staline. Dans le collège technique qui est ici, des juifs ont été séquestrés par les nazis pendant plusieurs jours, avant d'être eux aussi exécutés. Ce palais de la culture là, a été construit par des prisonniers allemands après la guerre. La ville avait été presque entièrement rasée.

►Écoutez le reportage à Droujkivka de nos envoyées spéciales à Droujkivka, Oriane Verdier et Aabla Jounaïdi

