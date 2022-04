Méditerranée: un nombre croissant de migrants secourus aux portes de l'Europe

Le navire de sauvetage humanitaire Ocean Viking, affrété par l'ONG SOS Méditerranée. AFP - GIOVANNI ISOLINO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de 260 personnes ont été secourues en Méditerranée alors qu'elles tentaient la traversée dans des bateaux de fortune, et 500 autres ont été interceptées par les autorités libyennes avant de pouvoir s'éloigner des côtes. Toutes ces personnes cherchaient à fuir la Libye et gagner coûte que coûte l'Europe. Dimanche 24 avril, c'est le navire de l'ONG SOS Méditerranée qui a pu secourir 164 personnes.