[En direct] Guerre en Ukraine: Antonio Guterres en visite à Boutcha, Irpin et Borodianka

Au 64e jour de l'invasion russe en Ukraine ce 27 avril, les autorités pro-russes de la région séparatiste de Moldavie ont fait état de tirs en provenance du territoire ukrainien.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► L'armée ukrainienne a reconnu mercredi une avancée des forces russes dans l'Est du pays, avec la prise de plusieurs petites localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass.

► Après un déplacement à Moscou, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est arrivé à Kiev mercredi 27 avril. Il doit se rendre ce jeudi matin à Borodianka, Irpin et Boutcha, théâtres d'exactions pendant l'occupation russe en mars, avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

► Lors d'un discours devant le Parlement russe, Vladimir Poutine a estimé que les objectifs fixés à son armée en Ukraine « seront remplis quoi qu’il arrive » et qu'en cas d'interférence extérieure, la réponse sera « rapide et foudroyante ».

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

03h35 : Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rend ce jeudi dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtres d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens, tandis que Moscou poursuit son offensive dans l'est et le sud de l'Ukraine. Le chef des Nations unies est arrivé en Ukraine en provenance de Moscou où il a plaidé auprès de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu « dans les plus brefs délais ». Il s'est également dit « préoccupé par les rapports répétés faisant état de possibles crimes de guerre », jugeant qu'ils « requièrent une enquête indépendante ».

03h30 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

RFI vous accompagne jusqu'à 0h00 TU.

