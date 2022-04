À la Une: explosions en Transnistrie, qui veut entraîner la Moldavie dans la guerre?

REVUE DE PRESSE DES BALKANS

Plusieurs petites explosions et coups de feu auraient eu lieu les 25, 26 et 27 avril en Transnistrie. Le régime séparatiste pro-russe de Tiraspol accuse l’Ukraine, mais Kiev dit qu'il s'agit d’actions de déstabilisation ourdies sous fausse bannière par les services russes. À Chisinau, on s’inquiète de ces « intentions d'escalade » : la présidente Maia Sandu a convoqué le conseil de sécurité national. Décryptage.

Dans la foulée, la Transnistrie profite de ces mystérieuses « attaques terroristes » sur son sol pour renforcer sa militarisation et sa frontière avec la Moldavie, qui était devenue la cible de déclarations belliqueuses en provenance de Russie dans les jours précédant les incidents. Jusque-là concentrées à ne froisser personne, les autorités moldaves commencent à changer de ton et promettent qu’elles se défendront en cas d’attaque.

C’est dans le sud de la Roumanie que se trouve depuis 2016 l’avant-poste défensif de l’Otan en Europe de l’Est. Reportage dans la bourgade de Deveselu, aux abords du bouclier anti-missiles américain à 800 millions de dollars qui irrite Vladimir Poutine.

La Russie coupe le gaz à la Bulgarie

Face aux sanctions occidentales qui visent à affaiblir l'économie russe, le Kremlin est passé à l’offensive : l'entreprise publique Gazprom a coupé l’approvisionnement en gaz de la Bulgarie et de la Pologne, des pays jugés « inamicaux ». La Bulgarie, qui est très largement dépendante de la Russie en matière énergétique, dit avoir des réserves pour un mois seulement. Ursula von der Leyen a assuré à Sofia la solidarité de l'Union européenne.

En Bulgarie, l'hétéroclite coalition gouvernementale se déchire publiquement sur la livraison d'armes à l'Ukraine. Et pourtant, la Bulgarie, qui produit en grande quantité des armes légères de type soviétique, se révèle par un curieux tour de passe-passe l’un des principaux fournisseurs de l’armée ukrainienne. Explications.

Pays parmi les plus ensoleillés d’Europe, la Grèce a accéléré sa transition écologique ces dernières années. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement conservateur a relancé la production de lignite et accélère sur la prospection gazière en mer. Un revirement vers les énergies fossiles qui inquiète.

Nouveau déni de justice en Turquie

Le philanthrope turc Osman Kavala a été condamné le 25 avril à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Il avait été arrêté en octobre 2017, accusé d’avoir tenté de renverser le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Ses avocats, qui réclamaient son acquittement pour manque de preuves, ont dénoncé l’acharnement du pouvoir. Le gouvernement allemand dénonce une condamnation « en contradiction flagrante avec les normes de l’État de droit ».

En Slovénie, les élections législatives ont donné la victoire au candidat vert et pro-européen Robert Golob, signant la lourde défaite du Premier ministre sortant, l'ultra-conservateur Janez Janša. Le Mouvement pour la liberté de Robert Golob a obtenu près de 35% des suffrages, 11 points devant le SDS de Janez Janša, qui paie sa dérive droitière qui a fracturé la Slovénie. Le parti de gauche Levica se maintient de justesse au Parlement.

Le soir de son écrasante victoire aux élections du 3 avril, le président serbe Aleksandar Vucic a versé quelques larmes devant les caméras, regrettant que la Serbie ait tant voté à l'extrême droite. En réalité, l’homme fort de Serbie n’a cessé de favoriser l’émergence de cette opposition, qui lui permet de se poser en « modéré », garant de la stabilité. Décryptage.

En ce mois de ramadan, une longue file se forme chaque après-midi devant la boulangerie Qollaku de Prizren, la grande ville du sud du Kosovo. Ici, on cuit encore au feu de bois les somuns, ces délicieux petits pains, essentiels pour accompagner l’iftar du soir. Reportage.

