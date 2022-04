[En direct] Guerre en Ukraine: « cinq missiles » sur Kiev pendant la visite de Guterres

via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Au 65e jour de l'invasion russe en Ukraine ce 29 avril, la capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de frappes jeudi soir, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et pour la première fois depuis mi-avril. Une tentative d'humiliation, selon le président ukrainien. Pendant ce temps, les régions méridionales et orientales de l'Ukraine - où se concentrent les assauts russes - sont sous un feu nourri de bombes.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de frappes jeudi soir qui ont fait au moins dix blessés, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et pour la première fois depuis mi-avril.

► Dix soldats russes ont été mis en examen jeudi pour des crimes présumés commis à Boutcha, près de Kiev, déclare le procureur général d'Ukraine sur son compte Telegram.

► La coordinatrice de l'ONU en Ukraine annonce jeudi qu'elle partait dans le sud du pays préparer une tentative d'évacuation de la ville de Marioupol, presque entièrement contrôlée par les forces russes. « Je vais à Zaporijjia pour préparer l'évacuation espérée de Marioupol », indique Osnat Lubrani.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

05h30 : Kiev frappée en pleine visite du chef de l'ONU, l'Est et le Sud sous les bombes

La Russie poursuivait vendredi son offensive dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine, au lendemain de tirs de missiles russes sur la capitale Kiev, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le bombardement à Kiev, le premier depuis la mi-avril, est intervenu après un déplacement jeudi du patron de l'ONU à Boutcha et d'autres banlieues de Kiev - théâtres d'exactions imputées par les Ukrainiens aux forces russes - où il avait appelé Moscou à « coopérer » avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre.

« Dans la soirée, l'ennemi a tiré sur Kiev. Deux frappes sur le quartier de Chevchenkovsky », « sur les étages inférieurs d'un immeuble résidentiel », a dit le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce sont « cinq missiles » qui se sont abattus sur Kiev. « Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente », a commenté M. Zelensky dans une vidéo.

