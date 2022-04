Guerre en Ukraine: à Pokrovske, les membres du bataillon Azov regardent vers Marioupol

Il y aurait plusieurs façons de régler le problème. La première, c’est d’y aller en force pour imposer un corridor et faire sortir les gens. Pour ça, il faut rassembler beaucoup de forces, de ressources et des armes modernes. C’est la première option, mais elle est peu probable, parce qu’elle engendrerait plus de pertes que de vies sauvées. L’autre méthode que nous continuons à appeler de nos vœux, c’est qu’avec la pression internationale, l’Europe, la Croix-Rouge et d’autres, organisent l’évacuation sous supervision internationale. Nos hommes seraient prêts à déposer les armes s’ils avaient l’assurance d’être évacués de cette façon.