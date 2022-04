Le pape François veut renforcer la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église

Le souverain pontife a reçu ce vendredi 29 avril les membres de la Commission pontificale de protection des mineurs, leur demandant « un nouveau départ » pour combattre le fléau de la pédocriminalité. Cela passe par un pouvoir accru de cette structure créée il y a huit ans.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque

Le pape Fançois souhaite donner plus de poids à la Commission pontificale de protection des mineurs, qu’il a créée en 2014. La nouvelle Constitution apostolique, qui régit l’administration vaticane et qui rentrera en vigueur début juin, lui donne désormais un statut à part entière dans la Curie romaine et devrait lui permettre de travailler en toute indépendance.

En recevant ses membres ce vendredi matin, le pape a rappelé que leur travail était nécessaire, non seulement pour faire de l’Église un lieu « sûr pour les enfants et leur guérison, mais qu’elle soit aussi totalement fiable dans la promotion de leurs droits à travers le monde ».

Le souverain pontife ainsi demandé à la Commission de lui remettre un rapport annuel sur les mesures prises en faveur de la protection des mineurs et des adultes vulnérables. « Un tel rapport sera un facteur de transparence et de responsabilité », a-t-il insisté.

Le pape François a enfin demandé à cette Commission d’aider les conférences épiscopales dans le monde à créer des centres où les victimes de crimes sexuels puissent trouver « un accueil et une écoute et être accompagnées sur un chemin de guérison et de justice ».

Andrew Small (au centre), Secrétaire de la Commission pontificale de protection des mineurs, avec les autres membres Nelson Giovanelli Rosendo Dos Santos (à gauche) et Juan Carlos Cruz (à droite), après un rendez-vous avec le pape François le 29 avril 2022. AP - Andrew Medichini

