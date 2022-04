Londres évoque une «impasse» dans les discussions avec l'Union européenne sur l'Irlande du Nord

James Cleverly, ministre chargé des Affaires européennes, le 24 janvier 2022 à Londres. © Alastair Grant AP

Le Royaume-Uni menace de se retirer unilatéralement de l’accord commercial post-Brexit et du protocole nord-irlandais. Cette clause de l’accord place l’Irlande du Nord, l’une des nations britanniques, dans le marché européen, et crée donc une frontière douanière entre la région et le reste du pays. Un ministre vient à nouveau d’accuser officiellement l’Union européenne.