Deux mois de retard supplémentaires pour l'EPR finlandais pour sa pleine opérabilité

La centrale nucléaire d'Olkiluoto à Eurajoki, en Finlande en 2016. AFP - MARTTI KAINULAINEN

Le nouvel EPR construit en Finlande et déjà raccordé au réseau devait fonctionner à pleine puissance à partir du mois de juillet. Ce sera finalement en septembre. En cause, un problème dans la partie non nucléaire du site.