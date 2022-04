[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la Russie appelle l'Otan à cesser d'armer l'Ukraine

Au 66e jour de l'invasion russe en Ukraine ce 30 avril, la Suède a annoncé le renforcement de ses infrastructures militaires sur l'île de Gotland. Tandis que le Pentagone a évoqué ne pas avoir envisagé une telle cruauté de l'armée russe et de Vladimir Poutine avant la guerre.

► Moscou bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le gouvernement suédois déclare ce vendredi avoir mis de côté 163 millions de dollars pour renforcer ses infrastructures militaires sur l'île de Gotland, dans un contexte de tensions accrues avec la Russie voisine.

► Le Royaume-Uni enverra bientôt une équipe d'experts pour aider les enquêteurs ukrainiens et internationaux dans leurs investigations sur les atrocités commises depuis l'invasion russe, annonce vendredi la ministre des Affaires étrangères en visite aux Pays-Bas.

► Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare vendredi qu'il y a un grand risque que les pourparlers de paix avec Moscou prennent fin. « Les gens (les Ukrainiens) veulent les tuer. Lorsque ce genre d'attitude existe, il est difficile de parler des choses », déclare-t-il aux journalistes polonais.

► Selon le HCR, au 28 avril, 5 429 739 Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe, soit 56 885 de plus que le chiffre de la veille. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h48 : Le Comité olympique australien annonce soutenir les athlètes ukrainiens voulant s'installer en Australie

Le Comité olympique australien (AOC) soutiendra les athlètes ukrainiens cherchant à se réinstaller en Australie pour des raisons humanitaires dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine, a déclaré samedi le président sortant de l'AOC, John Coates.

« Aujourd'hui, j'ai annoncé que l'exécutif de l'AOC avait déterminé que l'AOC soutiendrait les demandes de visa humanitaire des athlètes ukrainiens », a déclaré John Coates, qui est également vice-président du Comité international olympique (CIO).

04h36 : La Russie appelle l'Otan à cesser d'armer l'Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exhorté l'Otan et les États-Unis à cesser de livrer des armes à Kiev, s'ils « sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne » dans une interview publiée par l'agence officielle Chine nouvelle. Il a également affirmé que l'offensive russe en Ukraine se déroule « conformément aux plans ».

04h25 : Le Pentagone évoque la brutalité et la cruauté de l'invasion russe en Ukraine

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a accusé vendredi le président russe Vladimir Poutine de dépravation et de brutalité lors de son invasion de l'Ukraine qui a duré deux mois. « C'est la brutalité la plus froide et la plus dépravée », a déclaré Kirby aux journalistes.

Je ne pense pas que nous ayons pleinement apprécié le degré auquel il visiterait ce genre de violence et de cruauté et, comme je l'ai dit, la dépravation, sur des innocents, sur des non-combattants, sur des civils, avec un tel mépris total pour les vies qu'il prenait.

04h00 : Les autorités ukrainiennes pensent pouvoir faire face aux pénuries de carburant

L'Ukraine va bientôt venir les pénuries de carburant, même si les forces russes ont endommagé un certain nombre de dépôts pétroliers, soutenait vendredi soir le président Volodymyr Zelensky. Cette semaine, la Russie a frappé le principal producteur ukrainien de carburant, la raffinerie de pétrole de Krementchouk, ainsi que plusieurs autres grands dépôts.

« Les files d'attente et la hausse des prix dans les stations-service sont observées dans de nombreuses régions de notre pays », a déclaré Volodymyr Zelensky dans un discours vidéo nocturne. « Les occupants détruisent délibérément les infrastructures de production, d'approvisionnement et de stockage de carburant. » « La Russie a également bloqué nos ports, il n'y a donc pas de solutions immédiates pour combler le déficit », a-t-il ajouté. « Mais les responsables gouvernementaux promettent que d'ici à une semaine, maximum deux, un système d'approvisionnement en carburant de l'Ukraine sera en place pour éviter les pénuries. »

Dans un communiqué, la ministre de l'Économie Ioulia Svyrydenko a déclaré que les pénuries seraient éliminées d'ici à une semaine, car les opérateurs ukrainiens avaient obtenu des contrats avec des fournisseurs européens.

