[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: première évacuation de civils de l'usine Azovstal

Au 66e jour de l'invasion russe en Ukraine ce dimanche 1er mai, une vingtaine de civils ont été de l'usine Azovstal dans la nuit. Plus tôt dans la soirée, Moscou a bombardé l'aéroport d'Odessa et détruit une piste d'atterrissage.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► 20 civils ont pu sortir samedi de l'usine Azovstal à Marioupol, port du sud-est de l'Ukraine assiégé par les Russes, pour être évacués vers Zaporijjia, indique le régiment Azov.

► L'aéroport d'Odessa a été touché par des frappes russes, samedi soir. Sa piste d'atterrissage a été détruite.

► Dans un entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a indiqué que la France allait renforcer l'envoi de matériel militaire et d'aide humanitaire aux Ukrainiens.

► Dans le Donbass, l'armée ukrainienne affirme que les Russes pilonnent leurs positions pour tenter de s'emparer de positions stratégiques sans toutefois réussir. Tandis que l'armée russe déclare avoir touché 389 cibles ukrainiennes dans la nuit de vendredi à samedi.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h34 : Service mobile et internet coupé dans la région de Kherson

La presse ukrainienne et les autorités locales ont rapporté que la connexion avait disparu dans la ville de Kherson et dans plusieurs autres districts de l'oblast partiellement occupé par la Russie. Serhiy Khlan, un député régional, a déclaré que la raison de la coupure n'était pas encore claire.

04h17 : Volodymyr Zelensky déclare que la piste d'atterrissage détruite à Odessa sera reconstruite

Une frappe de missile russe a détruit samedi une piste nouvellement construite de l'aéroport d'Odessa, ville portuaire stratégique de la mer Noire. « La piste de l'aéroport d'Odessa a été détruite. Nous allons bien sûr la reconstruire. Mais Odessa n'oubliera jamais le comportement de la Russie à son égard », a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans une allocution de fin de soirée.

Le gouverneur régional d'Odessa, Maksym Marchenko, a déclaré que la Russie avait utilisé un missile Bastion, lancé depuis la Crimée. « Dieu merci, personne n'a été blessé. Des mesures anti-sabotage sont en cours dans la région », a-t-il déclaré dans une vidéo mise en ligne. Le maire d'Odessa, Gennadiy Trukhanov, a déclaré qu'il avait fallu 10 ans pour concevoir et construire la nouvelle piste, qui a été officiellement inaugurée en juillet 2021.

04h00 : À Marioupol, un premier groupe de civils a pu être évacué de l'usine Azovstal

Un premier groupe de civils a été extrait dans la nuit de samedi à dimanche de l'aciérie Azovstal, dernière poche de la résistance ukrainienne à Marioupol, dans l'est de l'Ukraine. La sortie d'une vingtaine de civils des sous-terrains de cet immense complexe industriel représente une grande première, toutes les précédentes tentatives d'évacuation ayant échoué, dans cette ville portuaire du sud-est presque entièrement détruite après des semaines de siège.

Le régiment Azov, qui défend cette zone industrielle, a parlé de « vingt civils, des femmes et des enfants ». « Ils ont été transférés vers un endroit convenu et nous espérons qu'ils seront évacués vers Zaporijjia, sur le territoire contrôlé par l'Ukraine », a déclaré Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment. Quelques heures plus tôt, l'agence officielle russe Tass avait annoncé qu'un groupe de 25 civils, dont six enfants, avait pu sortir d'Azovstal.

