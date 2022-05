[EN DIRECT] Guerre en Ukraine : l'Union européenne va annoncer un nouveau train de sanctions

Au 69e jour de l'invasion russe en Ukraine ce mardi 3 mai, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel, a annoncé qu'un sixième train de sanctions était en préparation, visant les secteurs bancaire et énergétique.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine ne seront pas levées tant que Moscou n'aura pas conclu un accord de paix avec l'Ukraine, déclare le chancelier allemand Olaf Scholz, ajoutant que l'Ukraine doit décider des circonstances de cet accord. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doit pour sa part s'adresser ce mardi au Parlement ukrainien par visioconférence.

► Une centaine de civils ont pu sortir samedi de l'usine Azovstal à Marioupol, port du sud-est de l'Ukraine assiégé par les Russes. Kiev espère que les évacuations vont pouvoir reprendre ce mardi.

► Selon un dernier décompte de l'UNHCR, plus de 3 000 civils ont été tués dans les combats et les bombardements depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

► Le ministre des Affaires étrangères israélien Yaïr Lapid a fustigé lundi les propos de son homologue russe Sergueï Lavrov, qui avait affirmé qu'Hitler « avait du sang juif ». Le chef de la diplomatie tentait d'expliquer que le fait que le président ukrainien soit juif ne contredit pas les affirmations de Moscou selon lesquelles il aurait lancé l'invasion pour « dénazifier » le pays.

► La Russie ne cherche pas à terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, célébré comme le Jour de la Victoire, selon Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h46 : En Moldavie, l'inquiétude des jeunes face à la guerre en Ukraine

Notre envoyé spéciale en Moldavie, Juliette Gheerbrant, est allée à la rencontre de lycéennes dont la préparation du bac est perturbée par la guerre en Ukraine.

L'inquiétude des jeunes moldaves face à la guerre en Ukraine Juliette Gheerbrant

03h33 : Kiev espère la reprise des évacuations de Marioupol

L'Ukraine espère pouvoir reprendre aujourd'hui l'évacuation des civils de la ville assiégée de Marioupol avec le soutien des Nations unies et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a annoncé le conseil municipal de ce port stratégique du sud-est.

Selon le régiment Azov, qui participe à la défense d'Azovstal, « après l'évacuation partielle des civils de l'aciérie, l'ennemi continue de tirer sur le territoire de l'usine, y compris des bâtiments où se cachent des civils ».

03h07 : « D'autres banques russes sortiront de Swift », assure le chef de la diplomatie européenne

La Commission européenne devrait proposer aujourd'hui un 6e paquet de sanctions qui comprendrait un calendrier d'arrêt progressif des importations de pétrole russe, qui représentent 30% des importations de pétrole de l'Union européenne.

Si les 27 s'entendent sur cette mesure, l'arrêt des achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie sera progressif, sur six à huit mois, mais avec des mesures à effet immédiat, notamment une taxe sur le transport par tankers, a confié un responsable européen.

Les nouvelles sanctions concerneront aussi « le secteur bancaire, il y aura d'autres banques russes qui sortiront de Swift », a précisé le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, en visite à Panama, en référence au système interbancaire qui permet de communiquer rapidement et de manière sécurisée sur les transactions.

Plusieurs sources diplomatiques européennes avaient indiqué ce week-end que la plus importante banque russe, la Sberbank, qui représente 37% du marché, devait ainsi être exclue de Swift.

© RFI

(Avec Reuters et AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne