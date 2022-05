[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: offensive russe dans le Donbass et sur Azovstal à Marioupol

L'armée russe a lancé mardi 3 mai un assaut contre l'usine Azovstal à Marioupol, où sont encore retranchés des civils et des soldats ukrainiens.

Au 70e jour de l'invasion russe en Ukraine ce mercredi 4 mai, l'armée russe et les séparatistes pro-russes ont lancé une offensive sur l'usine Azovstal à Marioupol, où sont retranchés des soldats et des civils ukrainiens. Plusieurs villes ukrainiennes ont également été visées par des tirs de missiles.

Les points essentiels :

► La Russie a lancé mardi l'assaut sur la dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol, le complexe industriel Azovstal.

► Les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine ne seront pas levées tant que Moscou n'aura pas conclu un accord de paix avec l'Ukraine, déclare le chancelier allemand Olaf Scholz, ajoutant que l'Ukraine doit décider des circonstances de cet accord. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel, a annoncé qu'un sixième train de sanctions était en préparation, visant les secteurs bancaire et énergétique.

► Une centaine de civils ont pu sortir samedi de l'usine Azovstal à Marioupol, port du sud-est de l'Ukraine assiégé par les Russes. Kiev espère que les évacuations vont pouvoir reprendre ce mardi.

► Selon un dernier décompte de l'UNHCR, plus de 3 000 civils ont été tués dans les combats et les bombardements depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

04h17 : Avec la poursuite de l'offensive russe dans l'est et le sud de l'Ukraine, à Odessa, le flot de déplacés ne tarit pas

►Reportage dans une école du centre-ville transformée en centre d'aide, avec nos envoyés spéciaux à Odessa, Anastasia Becchio et Boris Vichith.

04h00 : Une nouvelle opération d'évacuation de l'usine Azovstal de Marioupol programmée aujourd'hui « si la situation [...] le permet. »

La vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a déclaré hier qu'une nouvelle opération d'évacuation est programmée aujourd'hui, « si la situation en termes de sécurité le permet. » Rien ne dit que les conditions seront réunies après l'annonce hier par les forces russes de leur attaque, lancée après des semaines d'intenses bombardements.

Un convoi de 156 personnes exfiltrées de l'usine Azovstal est arrivé hier dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, à 230 kilomètres au nord-ouest de Marioupol, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

03h00 : Des villes ukrainiennes visées par des tirs de missiles

Des tirs de missiles ont notamment détruit trois centrales électriques à Lviv, hier soir, selon le maire de cette grande ville de l'ouest du pays, privée partiellement d'électricité.

02h59 : L'UE a soumis aux pays membres un projet d'embargo sur le pétrole russe

Un projet d'embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie a été soumis dans la nuit aux pays membres de l'UE, mais la mesure suscite encore des réserves, ont indiqué à l'AFP plusieurs responsables et diplomates européens.

