Guerre en Ukraine: à Odessa, les divisions et remises en question des russophones

Dans l’Est et le Sud de l’Ukraine, principales régions visées par l’offensive russe, la majorité de la population est elle-même russophone, héritage du passé soviétique du pays. Aujourd’hui, de plus en plus d’Ukrainiens refusent de parler cette langue vue comme celle de l’ennemi. Rencontre avec une famille d’Odessa, prise au piège au cœur de ce paradoxe.

Avec nos envoyées spéciales à Odessa,

Depuis son appartement d'Odessa, Yulya ne regarde que d'un œil les informations sur la guerre qui déchire son pays. Les photos des cadavres découverts à Boutcha ont fini de la faire tomber en dépression. « Aujourd’hui, je vis une nouvelle étape, celle de l’acceptation de cette guerre sur le long terme, nous confie-t-elle. Parfois, je me réveille avec le sourire, et parfois, je me réveille en pleurant. Je pense que mon corps et mon esprit tentent de s'habituer, mais mon cerveau résiste, parce que ce n’est tout simplement pas normal. »

Ce conflit est particulièrement difficile à accepter pour elle, car une grande partie de sa famille habite en Russie et soutient Vladimir Poutine et l’offensive russe. Alors, le soir, à la recherche d’un peu d’espoir, elle se connecte sur une application de discussion en ligne avec des inconnus. C’est sa psychothérapie à elle, dit-elle avec un sourire triste :

« Hier, j'ai parlé avec des Russes de grandes villes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou. Ils étaient plus ouverts d'esprit que d’habitude et ils m'ont tous dit qu’autour d’eux, tout le monde reconnaît l'existence de cette guerre et que c’est mauvais. »

Fracture générationnelle

Yulya craint qu’il faille plusieurs générations avant que Russes et Ukrainiens puissent se parler à nouveau. Elle en a la preuve devant ses yeux : son fils, élevé avec la langue russe, refuse aujourd’hui de l'employer. Du point de vue de Vladislav, parler russe signifie accepter de rester l’esclave de Moscou. « Je préfère aussi parler ukrainien, car Poutine instrumentalise les russophones. Il dit avoir lancé cette opération pour les défendre, pour défendre ma mère, mon père par exemple. »

Pourtant, pour Yulya, parler russe est justement un signe de liberté, celle de pouvoir exister avec ses origines et sa langue sans être traitée en Ukrainienne de seconde zone. « C’est justement une manière de prouver notre indépendance. Surtout à Odessa, qui est une ville connue pour sa liberté et pour la multitude de langues qui y sont parlées. »

Le père de Yulya, lui, était professeur pour l'armée soviétique. Originaire de l'Oural, il a été assigné à Odessa. Aujourd'hui, il vit à l’étage avec son épouse, mais n’échange plus avec son petit-fils. « J'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents dans mon enfance et je les aime pour ça, reconnaît Vladislav. Mais quand j’ai commencé à grandir, à comprendre que je suis Ukrainien... ils ont commencé à me détester à cause de ça. Ils croient que je suis un nazi, que je déteste tout le monde. La vérité, c’est juste que je n’aime pas les Russes », conclut-il avec un sourire.

L'incompréhension s'installe

L’adolescent affirme comprendre son grand-père et savoir qu’il est toujours sous l’emprise de la propagande russe : « Même si Odessa devenait un nouveau Marioupol, ils diraient que c’est le régiment Azov qui nous bombarde. Ils ne peuvent pas imaginer qu’un Russe pourrait être mauvais, qu’il puisse violer quelqu’un. Mon grand-père a servi dans l’armée russe, donc il se dit : "Je ne pourrais pas faire ça, donc eux non plus". »

Yulya refuse de penser que ses parents détestent son fils. Le problème est simplement cristallisé, selon elle, autour de l’incompréhension : « Ils se disent : "Comment est-ce que dans notre famille russe, il peut y avoir une personne si ukrainienne ? Nous n’avons rien fait pour ça". »

Le père de Vladislav, lui, a un élément de réponse : « Nous faisions de grandes promenades à vélo quand il était petit, se souvient Yaroslav. Et je lui racontais l’histoire des Slaves, des peuples de nos régions, pour faire passer le temps. C’est comme ça qu’il a commencé à s’intéresser à l’histoire. Après, il a fait son chemin tout seul. »

Yaroslav lui aussi parle russe au quotidien. Il a des origines roumaines, moldaves, ukrainiennes et russes. Un résultat de l’Union soviétique, qui a « envoyé les gens de l’Est à l’Ouest et ceux du Nord au Sud », nous explique-t-il. Mais c’est aussi une richesse, à l’image de la légendaire mixité de la ville portuaire d’Odessa.

