Guerre en Ukraine: à Odessa, retour sur les lieux du drame du 23 avril

Avec nos envoyés spéciaux Odessa, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Des ouvriers jettent des gravats et de la ferraille des cinq premiers étages de l'immeuble éventré. Au pied du bâtiment, sous un chapiteau, Konstantin Anissimov fait le point avec des entrepreneurs, qui offrent la prise en charge des frais de travaux de reconstruction. Cet architecte, professeur de l'Académie du bâtiment, qui a mobilisé plusieurs dizaines de ses élèves sur ce chantier, ne s'explique toujours pas comment l'immeuble ne s'est pas effondré.

L'explosion a emporté la vie de huit personnes, dont un nourrisson. Marina Kravtchenko, propriétaire d'un studio de gymnastique aérienne, était en train de répéter, au moment de l'attaque.

Nous sommes restés en vie par un heureux concours de circonstances. Si c'était tombé un tout petit peu plus bas, notre studio n'existerait plus et nous non plus, d'ailleurs. Quand nous sommes sortis, il y avait beaucoup de fumée, tout était noir et on ne pouvait pas voir les dégâts. C'est seulement plus tard que j'ai vu des vidéos et là, j'ai été encore plus effrayée.