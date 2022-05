La Moldavie et la Transnistrie renforcent les contrôles craignant une implication en Ukraine

En réalité, on ne se sent pas en sécurité, même si les informations disent que les gens passent juste pour des démarches administratives ou pour voir des proches. Je n’y crois pas, je pense plutôt que beaucoup sont déjà partis et que d’autres attendent seulement de régler leurs papiers, et ils partent ! Sur Instagram, je suis plusieurs blogueurs de Transnistrie, et ceux qui ont pu le faire sont partis en Europe, par exemple en Italie. Parce qu’on ne sait vraiment pas ce qui va se passer demain. Moi, je suis dans les starting blocks ! J’ai déjà plusieurs options pour partir et travailler trois ou six mois. Je me sentirais mieux. Ma mère, je ne sais pas : elle a un travail sérieux ici, elle travaille pour Sheriff. Mais il ne faut pas trop en parler, et elle ne peut pas tout laisser pour partir subitement. On essaye aussi de faire revenir ma sœur et son fils de Russie, et c’est très compliqué. Elle n’a plus de toit sur la tête, son mari est soldat contractuel, il a été enrôlé dans la guerre.