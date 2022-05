Le Parlement européen appelle à restreindre la pêche au chalut mais sans l'interdire dans les zones maritimes protégées

«Au Guilvinec, 90% des bateaux de pêche seraient cloués à quai parce que tout simplement dès que vous sortez du Guilvinec, vous êtes dans des aires marines protégées», affirme le député macroniste Pierre Karleskind. AFP

Le Parlement européen a voté mardi 3 mai à Strasbourg en faveur d'un rapport d’initiative sur « l’économie bleue durable » consacré à l'océan. Ce texte non-contraignant aborde la question de la pêche au sein de l'Union européenne et notamment celle de la pêche au chalut, celle qui vient racler les fonds marins dans les zones marines protégées. Les associations environnementales et les écologistes espéraient la voir totalement interdite à cause de son action néfaste sur les écosystèmes, mais un amendement introduit par le groupe Renew, macroniste, a été voté et approuvé. Et selon ses détracteurs, cet amendement vient réduire considérablement la portée du texte et du message envoyé à la Commission européenne.