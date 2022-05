Moldavie: l'invasion russe de l'Ukraine met l'économie en souffrance

Reportage

La tension monte en Moldavie alors que la Russie a annoncé des évacuations de Transnistrie. La population redoute une extension du conflit en Ukraine, mais ne la juge pas imminente. En revanche, les Moldaves souffrent directement de son impact économique.

Avec notre envoyée spéciale à Chisinau, Juliette Gheerbrant

Il n'y a personne, ou presque, aux nombreuses caisses d'un grand magasin de fournitures pour le bâtiment, dans la capitale Chisinau. Et c’est comme ça depuis le début de la guerre en Ukraine, constate Sergiu Demian, patron d’une entreprise de construction. Les prix s’envolent : « Un sac de ciment, par exemple, coûtait 94 lei il y a un mois. Là, il est à 115 lei. Et là, vous voyez le fil galvanisé : il y a un an et demi, il coûtait 17 à 20 lei. Maintenant, c’est 47 lei. Ça fait 130% augmentation. »

La situation géopolitique décourage les clients, constate Sergiu Demian : « Le jour-même, le 24 février (début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, ndlr), un client m’a appelé pour me dire qu’il reportait la construction de deux maisons. »

Jusqu’à présent, cette entreprise de 12 employés tient le choc. « On arrive à payer les salaires, on maintient un niveau réduit d’activité. J’espère juste que la Moldavie ne va pas être impliquée aussi dans la guerre… Oui, c’est ça la réalité », confie le patron. Côté fournisseur, la situation est tout aussi compliquée : « Il y a des ruptures d’approvisionnement de produits qui viennent de l’Est. La peinture, par exemple, venait de Russie, il n’y en a plus. »

Mihail est responsable de vente. Il est inquiet pour son emploi : « Pour nous, les employés, c’est compliqué. On se demande ce qui va passer d’ici six mois. » Ni Mihail, ni Sergiu n'imaginent une issue rapide du conflit.

