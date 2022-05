[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: vers une trêve à l'usine Azovstal de Marioupol

L'usine Azovstal de Marioupol, où sont retranchés des civils et des soldats ukrainiens, le 4 mai 2022.

Au 71e jour de l'invasion russe en Ukraine ce jeudi 5 mai, la Russie annonce un cessez-le-feu autour de l'usine Azovstal de Marioupol, assiégée par les forces russes. Des couloirs humanitaires seront ouverts aujourd'hui, vendredi et samedi pour permettre l'évacuation des civils, selon les autorités russes.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► L'armée russe annonce un cessez-le-feu autour de l'usine Azovstal à Marioupol. De jeudi à samedi, des couloirs humanitaires seront ouverts afin de permettre le départ des civils.

► Les pays membres de l'Union européenne refusant de mettre en place un embargo sur le pétrole russe seront « complices » de crimes de guerre, averti mercredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

► Selon une enquête menée par Associated Press, la frappe aérienne du 16 mars qui a détruit le théâtre de Marioupol a tué près de 600 civils qui y avaient trouvé refuge. L'enquête de l'agence de presse américaine montre également qu'il n'y avait pas de militaires ukrainiens dans le théâtre, prétexte utilisé par la Russie pour justifier sa frappe aérienne.

► Selon un dernier décompte de l'UNHCR, plus de 3 000 civils ont été tués dans les combats et les bombardements depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

04h41 : Avec les réfugiés du Donbass à Odessa qui espèrent avoir « l’opportunité de rentrer »

Depuis l’intensification des combats dans le Donbass, des dizaines de milliers de personnes ont quitté la région dont les Russes veulent reprendre le contrôle total. À Odessa, nos envoyés spéciaux, Anastasia Becchio et Boris Vichith, ont rencontré une partie de ces déplacés qui espèrent pouvoir rentrer dans leurs villes au plus vite.

► Écoutez leurs témoignages ici.

04h33 : Pour l'ancien président brésilien Lula, Zelensky est « autant responsable » de la guerre que Poutine

« Je vois le président ukrainien être applaudi debout par tous les Parlements (du monde). Mais ce type est aussi responsable que Poutine. Une guerre n'a jamais un seul coupable », a déclaré hier le favori de la présidentielle d'octobre au Brésil au Times, rapporte ce matin notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard.

« Il voulait la guerre. S'il n'en voulait pas, il aurait négocié un peu plus », a-t-il ajouté.

Lula a également jugé le comportement de Volodymyr Zelensky « étrange » : « on dirait qu'il fait partie d'un spectacle. Il est à la télé matin, midi et soir, au Parlement anglais, français, allemand, comme s'il était en campagne. Il devrait être plus préoccupé par la table des négociations ».

02h00 : Les renseignements américains aident l'Ukraine à abattre des généraux russes, affirme le New York Times

Washington a fourni des détails concernant les mouvements de troupes prévus par la Russie à Kiev, ainsi que l'emplacement et d'autres détails sur les quartiers généraux militaires mobiles de la Russie. L'Ukraine, ayant recoupé ces informations avec ses propres renseignements, a mené des frappes et d'autres attaques dans lesquelles des officiers russes ont trouvé la mort, indique le journal.

Les efforts de renseignement de Washington pour aider l'Ukraine au plus près, dans les combats, se sont notamment « concentrés sur la détermination de la localisation et d'autres détails sur les quartiers généraux mobiles de l'armée russe, qui se déplacent régulièrement », écrit le quotidien américain.

01h36 : La Russie annonce un cessez-le-feu à Marioupol, tout en bombardant d'est en ouest

La Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de trois jours à partir d'aujourd'hui dans l'aciérie Azovstal du port ukrainien de Marioupol pour évacuer les civils, tout en multipliant les bombardements, de l'est jusqu'à des régions proches de la Pologne et de la Hongrie.

« Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire de 08h00 à 18h00 heure de Moscou (de 05h00 à 15h00 GMT) les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l'usine métallurgique Azovstal pour évacuer des civils », a indiqué hier soir le ministère de la Défense dans un communiqué.

« Sur cette période, les forces armées russes et les unités de la République populaire du Donetsk (unilatéralement proclamée par les séparatistes prorusses, NDLR) vont cesser le feu et les hostilités unilatéralement », a-t-il poursuivi, assurant que les civils ayant trouvé refuge dans l'usine seraient autorisés à gagner la Russie ou les territoires contrôlés par Kiev.

01h12 : Emmanuel Macron et Narendra Modi appellent à une « cessation immédiate des hostilités » en Ukraine

« La France et l'Inde ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la crise humanitaire et au conflit en cours en Ukraine », ont souligné les deux dirigeants dans une déclaration conjointe à l'issue d'un entretien et d'un dîner de travail à l'Élysée.

« Les deux pays ont condamné sans équivoque le fait que des civils aient été tués en Ukraine, et appelé à une cessation immédiate des hostilités afin que les parties se réunissent pour promouvoir le dialogue et la diplomatie et pour mettre fin immédiatement aux souffrances de la population », ont-ils ajouté.

(Avec AFP et Reuters)

