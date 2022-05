Espagne: le gouvernement peine à se désempêtrer d'un scandale d'espionnage

Pedro Sanchez a réussi à éviter une commission d’enquête. Il aura du mal à ne pas s’expliquer devant le Parlement. AFP - BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Rebondissement dans l’affaire d’espionnage par le software Pegasus, développé par une société israélienne : après l’information selon laquelle 56 leaders indépendantistes catalans ont été espionnés par ce système, ce qui a provoqué une crise sans précédent entre Madrid et Barcelone, le gouvernement dénonce à son tour que les téléphones portables du chef du gouvernement Pedro Sanchez et de la ministre de la Défense Margarita Robles auraient aussi été infectés. Du coup, les services de renseignements, le CNI, sont montrés du doigt et sa directrice Paz Esteban comparaît ce jeudi 5 mai devant la commission des secrets du Parlement. Et l’étau se resserre sur Pedro Sanchez.