Guerre en Ukraine: à Zaporijjia, un centre d'aide pour les déplacés de Marioupol

La Russie reste « prête » à faire en sorte que les civils terrés avec des combattants ukrainiens dans l'usine Azovstal, à Marioupol, soient évacués de manière « sûre » : c’est ce qu’affirme Vladimir Poutine. De son côté, un commandant du régiment Azov, qui défend l'usine, a affirmé que la Russie « ne tenait pas sa promesse ». L'ONU a annoncé qu'un nouveau convoi était en route pour évacuer les civils qui y sont pris au piège. En début de semaine, un premier groupe a pu être emmené jusqu’à Zaporijjia. Dans cette ville, les autorités de Marioupol en exil ont ouvert depuis hier un centre d’aide « Je suis Marioupol ».

Avec nos envoyés spéciaux à Zaporijjia, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Dans une pièce transformée en halte-garderie, pendant que les parents font des démarches administratives, un enfant dessine un cube en briques : « C’est Azovstal », dit-il.

Ici, les combats de ce grand complexe sidérurgique sont dans toutes les têtes, raconte Ioulia Drestviannikova, qui était directrice de la maternelle n°49 de Marioupol : « Ce qui se passe à Azovstal, c’est terriblement douloureux. Nous ne voulons pas croire que ça se terminera mal. Nous espérons qu’ils seront sauvés, nous attendons un miracle, parce que ce sont réellement des héros ».

Derrière un paravent, Lioudmila Shevtchenko, médecin de Marioupol, examine plusieurs dizaines de personnes par jour. Elle a un petit stock de médicaments, mais certains font cruellement défaut : « On n’a pas de vitamines et surtout on n’a pas d’anxiolytiques ou de calmants, alors que c’est ce dont on a le plus besoin ici ».

À l’extérieur du centre, plusieurs dizaines de personnes font la queue. Valéria, les traits tirés, attend son tour pour s’inscrire à une consultation psychologique : « Mon mari est à Marioupol. Il est militaire de carrière. Cela fait plus d’un mois que je n’ai aucune nouvelle. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était le 2 avril. Il est peut-être prisonnier, ou bien…. Il est peut-être coincé à Azovstal, je ne sais pas ».

Seule petite éclaircie pour Valéria : elle retrouve dans la file d’attente une ancienne voisine tout juste arrivée de Marioupol dont elle était sans nouvelle depuis deux mois.

