Lancement d'un nouveau gazoduc reliant les pays baltes au réseau européen

Le président letton Egils Levits, le président lituanien Gitanas Nauseda, le président polonais Andrzej Duda et le commissaire européen à l'énergie Kadri Simson marchent près des pipelines après une cérémonie d'un gazoduc polono-lituanien, à Jauniunai, Lituanie, le 5 mai 2022. REUTERS - JANIS LAIZANS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Lituanie et la Pologne viennent d’inaugurer un gazoduc reliant les deux pays. Les trois pays baltes sont désormais connectés au reste de l’Union européenne. La sécurité des pays baltes est assurée, mais cette installation permet aussi au reste des pays européens de s’approvisionner via la Lituanie et son terminal de gaz naturel liquéfié et de réduire leur dépendance au gaz russe.