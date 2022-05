[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: un nouveau convoi de l'ONU attendu à Azovstal

Au 72e jour de l'invasion russe en Ukraine ce vendredi 6 mai, un nouveau convoi des Nations unies est attendu pour évacuer les civils retranchés à Azovstal à Marioupol, sans assurance d'une trêve des combats.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► L'armée russe a annoncé un cessez-le-feu autour de l'usine Azovstal à Marioupol à partir de 5h00 TU jeudi et l'ouverture de couloirs humanitaires de jeudi à samedi, mais Kiev dément leur mise en place.

► Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que l'évacuation des civils de la ville portuaire assiégée de Marioupol s'était poursuivie jeudi, mais ne précise pas combien de personnes ont réussi à quitter la ville du sud-est.

► Les pays membres de l'Union européenne refusant d'adopter un embargo sur le pétrole russe seront « complices » de crimes de guerre, a avertit mercredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

► Selon un dernier décompte de l'UNHCR, plus de 3 000 civils ont été tués dans les combats et les bombardements depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

04h38 : Vladimir Poutine aurait présenté ses excuses à Israël pour les propos de Sergueï Lavrov

« Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif » : cette phrase de Sergueï Lavrov dans une interview donnée à la télévision italienne avait suscité un tollé en Israël. « Des propos scandaleux, impardonnables et une horrible erreur historique », selon le chef de la diplomatie Yaïr Lapid.

Fin d’alerte hier soir du côté de Jérusalem : Vladimir Poutine en personne aurait présenté ses excuses au Premier ministre Naftali Bennett, tirant ainsi au clair son attitude concernant le peuple juif et la mémoire de l’Holocauste.

Pourtant, dans le communiqué du Kremlin, il n’est nullement question d’excuses, mais tout juste d’un échange sur la « mémoire historique de l’Holocauste ». Façon de ne pas perdre la face ou bien une ruse pour amadouer Israël, qui tente de maintenir un équilibre délicat entre Kiev et Moscou et qui, à ce jour, n'a pas encore livré d'armes à l'Ukraine?

Kiev a d'ailleurs déjà réagi : pour le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, le seul moyen de s'en sortir pour Sergueï Lavrov serait de « présenter ses excuses publiquement devant les juifs du monde entier ».

04h31 : Les États-Unis nient avoir fourni des renseignements militaires aux Ukrainiens pour cibler des généraux russes

Le ministère américain de la Défense a démenti hier fournir des renseignements permettant aux forces ukrainiennes de viser des hauts gradés russes près du front, ainsi que l'a affirmé le New York Times.

Il est exact que les États-Unis transmettent à Kiev des éléments des renseignements « afin d'aider les Ukrainiens à défendre leur pays », a déclaré John Kirby, le porte-parole du Pentagone.

Nous ne fournissons pas d'informations sur la localisation de hauts commandants militaires sur le champ de bataille, pas plus que nous ne participons aux décisions de ciblage prises par les militaires ukrainiens. Les Ukrainiens ont plus d'informations que nous ! John Kirby, porte-parole du Pentagone

02h27 : Nouveau convoi de l'ONU attendu pour évacuer les civils d'Azovstal

Malgré l'incertitude planant sur le respect de la trêve à Azovstal, Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des questions humanitaires, a annoncé hier que ce nouveau convoi se dirigeait vers la ville martyre.

« À l'heure où nous parlons, un convoi est en route pour arriver à Azovstal d'ici demain matin avec l'espoir de récupérer les civils restants dans ce sombre enfer, qu'ils habitent depuis tant de semaines et de mois, et de les ramener en sécurité », a déclaré Martin Griffiths à Varsovie. Le Comité international de la Croix-rouge (CICR) a confirmé y être associé.

Un premier convoi de civils d'Azovstal est arrivé à Zaporijjia en début de semaine. Nos envoyés spéciaux à Zaporijjia, Anastasia Becchio et Boris Vichith ont rencontré des rescapés de Marioupol.

► Écoutez leur reportage

01h37 : Le yacht d'un oligarque russe saisi aux îles Fidji à la demande des États-Unis

Le navire Amadea, estimé à 325 millions de dollars, appartient, selon Washington, à l'homme d'affaires et député Suleiman Kerimov, visé par des sanctions européennes et américaines.

Selon Washington, Suleiman Kerimov a fait fortune grâce à ses participations dans de grandes entreprises énergétiques et financières russes, dont Gazprom et Sberbank.

Amarré à Lautoka, dans l'ouest des Fidji, depuis la mi-avril, l'Amadea avait été immobilisé par les autorités fidjiennes depuis l'émission d'un mandat américain de saisie. Mardi, un tribunal local avait ordonné sa saisie, qui a eu lieu dans la foulée.

00h34 : La Russie a détruit de nombreux hôpitaux, affirme Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky a déclaré dans une vidéo adressée à un groupe médical caritatif que de nombreux établissements de l'est et du sud de l'Ukraine, où se déroulent les combats, manquaient notamment d'antibiotiques.

« Si l'on ne tient compte que des infrastructures médicales, les troupes russes ont, à ce jour, détruit ou endommagé près de 400 d'entre elles: hôpitaux, maternités, centres de traitement ambulatoire », a-t-il expliqué.

Selon le président ukrainien, la situation dans les zones occupées par l'armée russe serait catastrophique.

« Cela signifie que les patients atteints de cancers n'ont aucun accès à un traitement médicamenteux. Cela signifie qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, pour les diabétiques de se procurer de l'insuline. Il est impossible de procéder à des opérations chirurgicales. Cela signifie même, très simplement, le manque d'antibiotiques. »

© RFI

(Avec AFP et Reuters)

