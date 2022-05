Ukraine: Bruxelles propose de sanctionner l'ancienne gymnaste Alina Kabaeva

L'ancienne gymnaste russe Alina Kabaeva assiste à l'épreuve senior des Championnats d'Europe de gymnastique rythmique, à Turin le 6 juin 2008. AFP - GIUSEPPE CACACE

L’Union européenne a proposé de sanctionner l'ancienne gymnaste russe Alina Kabaeva pour son rôle dans la « propagande » du Kremlin et ses liens « étroits » avec le président Vladimir Poutine. Elle fait partie d'une nouvelle liste de personnalités menacées d'une interdiction d'entrée dans l'UE et d'un gel des avoirs, dans le cadre d'un sixième paquet de sanctions européennes actuellement en discussion. Selon certains médias, Alina Kabaeva aurait une liaison, depuis des années, avec le chef du Kremlin, et serait même la mère de plusieurs de ses enfants. Une allégation pourtant jamais confirmées par les autorités russes.