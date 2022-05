[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire américaine

Au 72e jour de l'invasion russe en Ukraine ce samedi 7 mai, Washington a annoncé vendredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine où l'offensive russe ne connaît pas de trêve. À Kiev, à Marioupol, une cinquantaine de civils ont toutefois pu être évacués.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Pour la première depuis le début de la guerre en Ukraine, le Conseil de sécurité de l’ONU a apporté vendredi à l'unanimité un « ferme soutien » au secrétaire général Antonio Guterres « dans la recherche d’une solution pacifique » à la guerre.

► Cinquante civils de plus ont pu quitter l’immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance des combattants ukrainiens à Marioupol, vendredi, grâce à un nouveau convoi humanitaire. Kiev a déclaré que « près de 500 civils » avaient été évacués de l'usine Azovstal ces derniers jours.

► Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de 150 millions de dollars à l’Ukraine, composée notamment de munitions d’artillerie et de radars, mais ont prévenu que les fonds alloués aux armes pour Kiev étaient désormais « pratiquement épuisés ».

