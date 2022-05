[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: les derniers civils ont pu sortir d'Azovstal mais le siège n'est pas terminé

Au 73e jour de l'invasion russe en Ukraine ce dimanche 8 mai, les femmes, enfants et personnes âgées ont tous été évacués de l'aciérie Azovstal, la dernière poche de résistance des forces ukrainiennes à Marioupol, cité portuaire dévastée par les combats avec les Russes, a annoncé Kiev samedi.

Les points essentiels :

► Tous les enfants, femmes et personnes âgées ont pu quitter l’immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance des combattants ukrainiens à Marioupol samedi a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne. Kiev a déclaré que « près de 500 civils » avaient été évacués de l'usine ces derniers jours.

► Images à l'appui, les forces ukrainiennes affirment avoir coulé un nouveau navire russe en mer Noire. Une information que Moscou n'a pas confirmée.

► La contre-offensive engagée par les forces ukrainiennes depuis plusieurs jours dans la région de Kharkiv progresse, estiment les analystes.

► D'ultimes répétitions se sont déroulées samedi avant le traditionnel défilé militaire du 9 mai à Moscou célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie, qui sera l'occasion d'une démonstration de force en pleine campagne d'Ukraine à la peine.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h36 : L’Ukraine au menu d’une réunion du G7 ce dimanche

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer dimanche à la réunion par visioconférence des dirigeants des grandes puissances du G7 pour discuter de la situation dans son pays. « Le 8 mai est une date historique marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe qui a occasionné la terreur, la destruction et la mort en Europe », a déclaré vendredi la porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, estimant que la guerre en Ukraine rendait « la cohésion du G7 (...) plus importante que jamais ». L'Allemagne assure cette année la présidence du G7, qui compte également le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon).

Cette troisième réunion depuis le début de l'année sera consacrée « en particulier à la situation en Ukraine », a-t-elle indiqué, sans plus de détails, à la veille de la parade militaire du 9 mai en Russie, qui marque la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Le président américain Joe Biden avait évoqué cette réunion quelques jours plus tôt, à propos de possibles sanctions supplémentaires contre la Russie. « Nous sommes toujours ouverts à des sanctions supplémentaires », a-t-il déclaré mercredi, ajoutant qu'il discuterait avec les membres du G7 de « ce que nous ferons et ne ferons pas ».

04h15 : Les derniers civils ont pu quitter Azovstal, les autorités espèrent évacuer les blessés et les soldats

Des civils évacués de Marioupol dans le village de Bezimenne, le 7 mai 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Les femmes, enfants et personnes âgées ont tous été évacués de l'aciérie Azovstal, la dernière poche de résistance des forces ukrainiennes à Marioupol, cité portuaire dévastée par les combats avec les Russes, a annoncé Kiev samedi. Ces opérations qui se déroulent depuis une semaine sous l'égide de l'ONU et de la Croix-Rouge ont permis selon les Ukrainiens à près de 500 personnes de fuir.

« Nous avons évacué les civils d'Azovstal », a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi soir dans son message quotidien, citant le nombre de 300 personnes exfiltrées. « Nous préparons désormais la seconde phase (...) : les blessés et le personnel médical ».

Et, « bien sûr, nous œuvrons aussi à évacuer nos militaires. Tous ces héros défendant Marioupol », a-t-il poursuivi, sans donner de chiffre. « C'est extrêmement difficile. Mais c'est très important. »

