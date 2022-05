Journée de l’Europe: écoutez notre émission spéciale

. © Studio graphique FMM

Texte par : RFI Suivre

À l'occasion de la « Journée de l’Europe » qui se tient ce lundi 9 mai, RFI, France 24 et franceinfo s’unissent pour proposer « Demain l’Europe », une émission spéciale, co-présentée par Raphaël Kahane (France 24) et Jean-François Achilli (franceinfo), avec la participation de Dominique Baillard (RFI), diffusée sur les trois médias en radio et TV.