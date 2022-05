Emmanuel Macron à Strasbourg et Berlin pour célébrer l’Europe sur fond de guerre en Ukraine

Emmanuel Macron se rend ce lundi 9 mai au Parlement européen de Strasbourg pour la clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, puis à Berlin. Deux déplacements particulièrement symboliques pour célébrer la journée de l'Europe sur fond de guerre en Ukraine et alors qu'en Russie, Vladimir Poutine veut faire des défilés du 9 mai, qui consacrent la victoire de 1945, une démonstration de force.

À l'Élysée, on ne s'en cache pas, en ce lundi 9 mai, il va y avoir deux images face à face des deux côtés du continent: celle des dirigeants européens réunis à Strasbourg pour « affirmer la force des démocraties libérales » et celle de Vladimir Poutine à Moscou qui, selon l'entourage du président, va incarner « un modèle de révisionnisme historique qui verse le sang sur la terre ukrainienne ».

Signification particulière

Dans ce contexte, le déplacement d'Emmanuel Macron qui va prononcer à Strasbourg son premier discours européen depuis le début de la guerre en Ukraine, prend une signification particulière, explique Valérie Gas, du service politique de RFI. D'autant qu'il va être suivi du premier déplacement international du président tout juste investi à Berlin, comme promis avant l'élection, comme en 2017, pour rencontrer le chancelier Scholz et réaffirmer la solidité du couple franco-allemand, par delà les crises et les élections.

Symbolique

Une journée symbolique où les questions liées à la situation en Ukraine, les sanctions, la sécurité européenne seront au cœur des discussions. Et l'hypothèse d'un déplacement conjoint d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz à Kiev peut-être évoquée, même si à l'Élysée on prend soin de rappeler qu'une telle visite « n'est pas prévue à ce stade ».

