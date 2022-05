[EN DIRECT] Moscou célèbre la victoire du 9 mai 1945 alors que la guerre fait rage en Ukraine

Au 74e jour de l'invasion russe en Ukraine ce lundi 9 mai, Moscou exhibe lundi son armée pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes à la peine en Ukraine.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Soixante personnes étaient présumées mortes après le bombardement samedi d'une école où elles se réfugiaient dans la région de Louhansk dans l'est de l'Ukraine, où les combats s'intensifient, a indiqué dimanche le gouverneur régional Serhiy Gaïdaï.

► Les dirigeants des pays du G7 réunis dimanche en visioconférence à l'initiative du président américain Joe Biden sont tombés d'accord pour interdire ou supprimer progressivement leurs importations de pétrole russe, a annoncé la Maison blanche.

► La Première dame américaine, Jill Biden, a rencontré son homologue ukrainienne en Ukraine, près de la frontière slovaque ce dimanche. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est lui rendu à Irpin, une ville de la banlieue de Kiev durement frappée par les combats, avant de rencontrer Volodymyr Zelensky.

► « Se rendre n'est pas une option », ont déclaré dimanche les derniers combattants retranchés dans l'usine Azovstal, à Marioupol. Samedi, tous les enfants, femmes et personnes âgées avaient pu quitter l’immense complexe métallurgique.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h59 : Volodymyr Zelensky fustige la frappe russe qui a tué 60 civils dans l'est de l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé dimanche que 60 personnes avaient péri dans un bombardement dans l'est du pays. « Pas plus tard qu'hier, dans le village de Bilohorivka, dans la région de Louhansk, une bombe russe a tué 60 civils », a affirmé Volodymyr Zelensky lors d'une intervention en visioconférence à un sommet du G7. « Ils essayaient de trouver refuge dans le bâtiment d'une école ordinaire qui a été visée par une frappe aérienne russe ».

Le gouverneur de la région de Louhansk, Serghiy Gaïdaï, a fourni le même bilan à la télévision en langue russe Current Time TV. Dimanche matin, il avait expliqué qu'« il y avait au total 90 personnes » sur place au moment de la frappe. « 27 ont été sauvées », avait-il ajouté, précisant que la température avait été très élevée après l'explosion qui a « complètement soufflé » l'école.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit « horrifié » par le bombardement, selon son porte-parole.

Les ruines fumantes d'une école touchée par une frappe à Bilohorivka, dans la région de Louhansk, le 7 mai 2022. via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICES

04h25 : Démonstration de force attendue à Moscou pour le 9 mai

Le 9 mai, « jour de la Victoire » en Russie, est la fête nationale qui célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie face aux troupes alliées en 1945. Mais elle prend bien sûr une résonance particulière cette année. Moscou doit exhiber lundi son armée dans une démonstration de force destinée à galvaniser ses troupes à la peine en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine, qui doit prononcer un discours très attendu, aura l'occasion d'envoyer de nouveaux avertissements après avoir plusieurs fois brandi la menace nucléaire. Comment Vladimir Poutine va-t-il utiliser cette journée de commémoration pour orienter le récit national russe et comment le 9-Mai s'inscrit-il dans sa stratégie politique depuis le début de son mandat ? Entretien avec l'historien Alain Blum.

► À lire et écouter : Commémorations du 9-Mai en Russie: «Poutine en a fait vraiment une date de combat»

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct.

Vous pouvez retrouver le live d'hier ici.

