Ukraine: de retour à l'Ouest, les familles retrouvent leurs maisons dévastées

Alors que les combats se concentrent dans l’est de l’Ukraine, à l’ouest, la situation est redevenue calme. À Irpin, ville-verou à l’entrée de Kiev, des combats intenses se sont déroulés et les destructions sont immenses. Les habitants qui avaient fui commencent à rentrer et retrouvent une ville en ruines.

Avec nos envoyés spéciaux sur place, Murielle Paradon et Sami Boukhelifa

« Vous voyez la maison de nos voisins, elle est complètement détruite… » Youri Trofimenko contemple une habitation réduite à un tas de briques. Lui s’estime chanceux. Seules ses fenêtres ont explosé dans les bombardements de son quartier.

Il est revenu à Irpin il y a quelques jours seulement, avec sa famille, après avoir fui les combats début mars. Il en garde un souvenir encore très vif. « Quand nous avons pris la décision de partir, c'était très dangereux à cause des explosions, des destructions. Nos enfants étaient assis dans la cave, le temps qu’on rassemble nos affaires et on est parti. C’était très dur émotionnellement. »

Irpin, le verrou de Kiev, a été en grande partie détruite. Aujourd’hui, les Russes ont quitté la région. Les routes ont été déblayées, mais tout est à reconstruire. Et la vie ne reprend que très lentement pour la famille Trofimenko.

« Pour le moment je suis en vacances parce que je ne peux pas travailler : je n’ai pas Internet à la maison », témoigne Elena, l’épouse de Youri. « Nous pouvons nous réjouir, car depuis quelques jours nous avons de l’électricité. Avant on nous a rétabli l’eau, le gaz, et on vient juste de nous changer les vitres des fenêtres. On attend juste Internet. »

Les quatre enfants de la famille, eux, n’ont toujours pas retrouvé l’école. La garderie des deux plus jeunes a été détruite dans un bombardement.

