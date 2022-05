À Marioupol le 9 mai, on a aussi fêté l'indépendance de la République séparatiste de Donetsk

Reportage

Les autorités installées par Moscou dans la région ukrainienne de Kherson ont indiqué mercredi 11 mai vouloir demander à Vladimir Poutine une annexion, dernier signe en date que la Russie compte bien conquérir des terres ukrainiennes. À Marioupol, le 9 mai, date où la Russie commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, « la grande guerre patriotique », on a aussi fêté l’anniversaire de l’indépendance de cette république. Reportage sur le marché improvisé de la rive droite de Marioupol, ville désormais, à l’exception de l’usine Azovstal, sous contrôle des forces pro-russes.

Avec notre envoyée spéciale Anissa El Jabri

Des vêtements, de l’huile, des cigarettes de la vodka, quelques légumes et depuis deux semaines, une des bases de l’alimentation ici : du saucisson. L’argent, presque personne n’en a, mais on tente quand même de marchander en riant : « Allez vends-moi ce saucisson pour 50, dit une femme. Je n'ai pas été ta professeur pour rien quand même ! Et maintenant la professeur n'a plus d'argent. » La vendeuse est tout sourire et dit désormais travailler 12 heures par jour, 7 jour sur 7.

Dans ces allées, au milieu des immeubles détruits, une poignée d’habitants avec des rubans de Saint-Georges épinglés sur la poitrine, orange et noirs. Ils marquent depuis quelques années l’attachement au 9 mai russe. « Nous avons toujours fêté le 9 mai, explique une autre femme. Pas le 8 mai comme les Ukrainiens mais bien le 9 mai. Pourquoi on porte ce ruban aussi aujourd’hui ? Eh bien, parce que c'est la fête de la république de Donetsk En fait, avec ma famille on porte ces rubans depuis deux semaines maintenant, et on n’ a pas du tout l’intention de les enlever. »

Des habitants marqués par les combats

Soudain, deux hommes se retournent à la vue de la presse. La trentaine, ils s’appellent tous les deux Vova. L’un d’eux a la moitié du visage bouffi et lacéré par des cicatrices récentes. Une blessure liée à des éclats de missiles : « Personnellement, je crois que je suis en train de perdre la tête, je suis encore sous le choc. Désolé mais vous avez vu ce qui m’est arrivé au visage ? Je n'ai pas d'appartement, ma maison a brûlé, mon père est mort. Je n'ai rien, nulle part où vivre. Marioupol, ma ville bien-aimée, a été détruite. Je ne suis vraiment pas dans l’état d’esprit de célébrer quoi que ce soit. »

Plusieurs centaines de mètres plus loin, la distribution d’autres rubans et petits drapeaux blanc bleu rouge, couleur de la Russie, noir bleu rouge, couleur de la république auto-proclamée de Donetsk, se poursuit. Certaines avenues en sont entièrement pavoisées.

