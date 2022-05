En attendant l’Otan, Suède et Finlande cherchent des assurances de protection

Pourquoi Boris Johnson fait-il autant d’efforts pour se poser en tant que sauveur du monde libre ?

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Cette annonce fait partie de la stratégie britannique de « Global Britain », ce replacement de Londres au centre de la scène diplomatique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Premier ministre britannique multiplie les annonces, les visites et les discours. Une manière de montrer que malgré le Brexit, le Royaume-Uni reste une puissance internationale incontournable.

Il est vrai que l’annonce de ce mercredi concerne plutôt la sécurité et l’adhésion (ou non) à l’Otan, et pas l’Union européenne. Mais cela permet aussi de détourner l’attention d’une période tendue avec l’UE pour désaccords sur les questions commerciales – à domicile, enfin, Boris Johnson peut espérer apparaître en chef des Armées et faire oublier la défaite de son parti Conservateur aux élections locales la semaine dernière.

Le partenariat, dont peu de détails ont émergé, n’est cependant que le renouvellement d’une promesse formulée en mars, au lancement d’exercices militaires de la Force d’expédition conjointe. La Finlande et la Suède appartiennent à cette coalition de défense nord-européenne, menée par le Royaume-Uni et mise sur pied en 2014, aux côtés de huit membres de l’Otan.