[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: vers un premier procès pour crime de guerre contre un soldat russe

Au 78e jour de l'invasion russe en Ukraine, jeudi 12 mai, suivez en direct les derniers événements sur le conflit.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine, ce qui sera le premier procès avec ce chef d'accusation dans le pays envahi par la Russie le 24 février, a annoncé mercredi la procureure générale de Kiev.

► Pour la première fois depuis le début de la guerre le flux de gaz qui transite par l'Ukraine a baissé, certaines installations n'étant plus accessibles pour les autorités ukrainiennes dans l'Est du pays. Les volumes de gaz acheminés vers l'Allemagne via l'Ukraine ont notamment chuté de 25%.

► La menace russe s’éloigne de Kharkiv, la deuxième ville de l’Ukraine pilonnée depuis fin février, a annoncé mardi soir Volodymyr Zelensky. « Les localités de Cherkasy Tychky, Rusky Tychky, Roubijné et Bayrak ont été libérées » mais « l’intensité des bombardements dans le district de Kharkiv a augmenté », a précisé l'état-major ukrainien.

► Une série de photos publiées sur la chaîne Telegram du régiment Azov témoigne des conditions difficiles dans lesquelles vivent les défenseurs ukrainiens blessés, parfois amputés, qui se terrent sous l'usine sidérurgique Azovstal, à Marioupol.

► Vladimir Poutine n'a pas l'intention de limiter sa volonté d'occupation à la seule région du Donbass en Ukraine, mais veut porter le conflit à la Transnistrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990, a déclaré ce mardi la cheffe du renseignement américain, Avril Haines. « Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass », a-t-elle déclaré lors d'une audition au Congrès.

05h00 : retour à la normale chez Leoni, producteur de câbles pour automobile

L'invasion russe de l'Ukraine a plombé bon nombre de secteurs d'activité européens pour lesquels l'Ukraine était le principal fournisseur, notamment l'automobile. L'Ukraine produit entre autres des faisceaux de câblage, qui constituent un véritable système nerveux pour les voitures. Malgré la guerre, l'équipementier allemand Leoni n'a pas interrompu sa production. Mieux, il annonce qu'elle est revenue quasiment à la normale.

Dès le début de la guerre, l'usine Leoni a adapté ses horaires de travail aux attaques russes. Dès que les sirènes retentissaient, les ouvriers attrapaient leur blouson et se ruaient vers des bus qui les conduisaient dans des abris. Puis, dès la fin de l'alerte, ils se remettaient au travail.

Forcément, la production en a pris un coup. Mais pas pour longtemps. Leoni, qui est le plus grand fournisseur de Volkswagen en Ukraine, a pu reprendre ses livraisons de câbles dès début mars. Deux sites de production situés dans la région de Lviv, dans l'ouest du pays, qui comptent quelque 7 000 ouvriers, ont repris leur activité. Parallèlement, l'entreprise a mis en place des sites de production alternatifs dans d'autres pays.

Depuis les années 2000, l'Ukraine est devenue le principal fournisseur de pièces détachées pour les fabricants automobiles. Ses atouts : la proximité avec l'Union européenne, ses ouvriers qualifiés et un coût du travail faible. Le pays a réussi à attirer une vingtaine de fabricants, notamment allemands. Avant la guerre, le secteur employait au total 60 000 personnes.

03h45 : un commandant assiégé à Marioupol demande l'aide d'Elon Musk

Un commandant ukrainien faisant partie des combattants assiégés par les forces russes dans l'usine Azovstal à Marioupol a lancé mercredi un appel à l'aide adressé directement au milliardaire américain Elon Musk pour qu'il intervienne afin de les sauver. « Les gens disent que vous venez d'une autre planète pour apprendre aux gens à croire en l'impossible. (...) À l'endroit où je vis, il est presque impossible de survivre », a tweeté Sergueï Volyna, commandant de la 36e Brigade des Marines de Marioupol. « Aidez-nous à quitter Azovstal pour un pays tiers. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Donnez-moi une piste », a-t-il poursuivi, indiquant avoir créé un compte sur Twitter spécifiquement pour interpeller directement l'homme le plus riche du monde qui essaie d'acheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. Le militaire a demandé « à chaque personne de la planète Terre » d'aider à faire en sorte qu'Elon Musk soit au courant de son appel.

Kiev a indiqué cette semaine que plus d'un millier de soldats, dont beaucoup sont blessés, se trouvaient toujours dans les entrailles du site sidérurgique qui abritent un labyrinthe souterrain très étendu datant de l'ère soviétique. C'est la seule poche de résistance de la ville portuaire stratégique de Marioupol, autrement désormais contrôlée par les Russes.

03h15 : La Russie est « la menace la plus directe » pour l'ordre mondial

La Russie est la « menace la plus directe » pour l'ordre international en raison de son invasion de l'Ukraine, a déclaré jeudi à Tokyo la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La Russie « est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial avec la guerre barbare contre l'Ukraine, et son pacte inquiétant avec la Chine », a dit Mme von der Leyen après avoir rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida avec le président du Conseil européen Charles Michel.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une déclaration commune avec le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, et le président du Conseil européen, Charles Michel, à la résidence officielle du premier ministre à Tokyo, jeudi 12 mai 2022. AP - Yoshikazu Tsuno

